В Каслях запретили работу предприятия из-за множества нарушений

Установлено, что организация использовала три углевыжигательные печи около жилых домов без согласования мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в воздух в периоды НМУ. Предприятие в установленные сроки не предоставило отчет о производственном экологическом контроле за 2025 год и не заключило договор на вывоз мусора. Кроме того, специалисты нашли источники выбросов загрязняющих веществ, которые не были указаны в программе производственного экологического контроля. Среди других нарушений — отсутствие инструкции о мерах пожарной безопасности и огнетушителей; использование не очищенных от сажи печей без искрогасителей. Прокуратура обратилась в суд с требованием запретить эксплуатацию объектов до устранения нарушений. Иск удовлетворен. Исполнение решения суда находится на контроле в городском надзорном ведомстве.