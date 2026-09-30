«Поставки ко многим покупателям стали практически невозможны»

По данным «Прозерно», в Черноземье после августовского падения цен на зерно в сентябре наметился рост цен на пшеницу третьего класса — зерно для производства муки. Стоимость остальных видов зерна в макрорегионе продолжает снижаться на фоне сложностей с экспортом через основные терминалы Черного моря. О том, почему цены отличаются в разных регионах Черноземья, как на кризис отреагировал мировой рынок и чем ему грозит сокращение поставок российского зерна, рассуждает международный логист Тисер Альнасер.

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— Если посмотреть на географию экспорта российского зерна, то основными покупателями являются страны Арабского залива, Ближнего Востока и Северной Африки. Из-за атак украинских беспилотников в Черном и Азовском морях экспорт по этим направлениям серьезно затруднен. Одним из альтернативных маршрутов остается Каспийское море, но там имеется очень сильный конкурент — казахстанское зерно, которое тоже идет в этот район.

В целом Россия является одним из основных производителей зерна в мире, и поставки за рубеж имеют для нее большое значение. Производители зерна в центральной части России, в том числе в Черноземье, также сильно зависят от экспорта. Из-за того, что зерно стало сложнее вывозить, цены начали сильно снижаться. Зато если мы посмотрим на мировые рынки, то там, наоборот, цены начали сильно подниматься и даже местами шокировать. В странах Северной Африки цены на зерно растут особенно заметно.

В России, в том числе в Черноземье, ячмень очень сильно падает в цене на фоне сложностей с поставками в Саудовскую Аравию, Ливию и Турцию. Пшеница же востребована внутри России, и ее продолжают экспортировать через Каспийское море. Разница цен между регионами объясняется логистикой. Например, стоимость перевозки зерна до Астрахани и ближайших районов зависит от точки отправления и выбранного маршрута — через Тамбов или Орел.

Раньше цена, по которой принимали зерно в южных портах, достигала 14 тыс. руб. за тонну. Сейчас в центральной части России она колеблется от 7,5 тыс. до 9 тыс. руб. за тонну. Прямое сравнение этих цен затруднено: они относятся к разным рынкам закупки. Нынешняя цена в центральных регионах, прямо скажем, ущербная. Очень сложно сейчас прогнозировать, как будет вести себя ценник на внутреннем рынке, поскольку на него влияют и спрос внутри России, и возможности экспорта.

В ближайшее время сокращение поставок российского зерна станет большой мировой экономической проблемой. Это будет касаться потребителей за границей, потому что многие страны покупают российское зерно, а Россия — один из основных участников мирового зернового рынка. Цены уже очень сильно поднимаются за границей.

Также нужно учитывать, что из зерна много чего получают. К примеру, оно служит сырьем для производства кормов. Его подорожание может увеличивать затраты на выпуск молочных и мясных продуктов. Поэтому проблема будет касаться не только зерна и хлебной продукции.

Подготовил Егор Якимов