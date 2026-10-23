По полтиннику на душу населения

Специальная социальная зона №104, расположенная вблизи больниц и поликлиник, предусматривает бесплатный первый час, после чего включается поминутная оплата — менее рубля в минуту, уточнил замглавы. Однако на текущей карте парковок социальная зона №104 расположена только напротив клиники РЖД-Медицина на ул. Цвиллинга и у ГКБ №2 на Российской. У остальных больниц — Первой городской больницы на ул. Воровского и Поликлиники №2 на пр. Ленина — парковки отмечены, как зоны со стандартной тарификацией. Если доля свободных мест в конкретной зоне опустится ниже 10%, тариф будет повышен.