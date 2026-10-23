По полтиннику на душу населения

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С 26 октября в центре Челябинска заработают платные парковки
В центре Челябинска с 26 октября начинают работать платные парковки — в общей сложности 71 зона на 1527 машиномест. Стоимость часа стоянки составит от 50 до 165 руб. в зависимости от загруженности участка. Об этом на прошедшей в пресс-центре «АиФ-Челябинск» конференции рассказали представители администрации города.
По словам заместителя главы Челябинска по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и цифровизации Дмитрия Агеева, мэрия города полгода исследовала загруженность улично-дорожной сети и установила, что все участки, включенные в платный паркинг, заняты на 100% с 8:00 до 20:00. На отдельных улицах — например, на Сони Кривой и возле ТРК «Урал» — загруженность достигает 200–300%: водители паркуются в два-три ряда в нарушение ПДД.
Платный режим будет действовать по будням с 8:00 до 20:00. Вечером, ночью, в выходные и праздничные дни парковки в зонах останутся бесплатными.
«В основном это деловой центр. В выходные и ночью загрузка на парковках не такая высокая и, по данным нашего исследования, на парковках в это время стабильно остается 10-20% свободных мест. Поэтому платные парковки ночью и в выходные — мера изыбточная»,— поделилися заместитель директора МКУ «ЭВИС» Рустам Губайдуллин.
Согласно утвержденной властями города схеме, парковочное пространство разделено на четыре тарифные зоны. Стандартная зона №101 предполагает оплату 50 руб. в час. В зоне №102, охватывающей нагруженные участки центра, тариф составит 90 руб. Самая высокая стоимость установлена для зоны №103 — особо загруженных мест (например, участок у магазина «Золотое яблоко» на ул. Сони Кривой), где час стоянки обойдется в 165 руб. Первые 15 минут на всех перечисленных участках, бесплатные. Номер участка отмечается на информационных табличках на парковке и на карте в приложении. Определить зону платной парковки можно по дорожной разметке — платные паркинги выделены синей пунктирной линией.
Специальная социальная зона №104, расположенная вблизи больниц и поликлиник, предусматривает бесплатный первый час, после чего включается поминутная оплата — менее рубля в минуту, уточнил замглавы. Однако на текущей карте парковок социальная зона №104 расположена только напротив клиники РЖД-Медицина на ул. Цвиллинга и у ГКБ №2 на Российской. У остальных больниц — Первой городской больницы на ул. Воровского и Поликлиники №2 на пр. Ленина — парковки отмечены, как зоны со стандартной тарификацией. Если доля свободных мест в конкретной зоне опустится ниже 10%, тариф будет повышен.
Для оплаты разработано специальное мобильное приложение «Горпарковки», также можно воспользоваться коротким SMS-кодом или внести наличные через отделение банка. Оплатить парковочную сессию водитель вправе до 23:59 текущего дня. Если до полуночи оплата не поступит и автовладелец не значится в льготном реестре, система автоматически зафиксирует нарушение. Штраф для физических лиц составит 2 тыс. руб. (при повторном нарушении — 5 тыс. руб.), для юридических — 5 тыс. руб. (повторное — 10 тыс. руб.).
Без оплаты парковаться смогут инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, а также многодетные семьи и спецслужбы. Инвалидам достаточно включить свой автомобиль в реестр на госуслугах, а другим льготным категориям необходимо лично обратиться в МКУ «ЭВИС» и подать заявку. Отдельно Рустам Губайдуллин отметил, что льгота для специальных служб распространяется только на закрытый перечень служебных автомобилей: пожарных, скорой помощи и полиции.
Владельцам электромобилей предоставляется два бесплатных часа в зоне зарядки при условии регистрации транспортного средства в МКУ «ЭВИС». По словам Дмитрия Агеева, к настоящему моменту документы на оформление льготы подали лишь около тысячи человек, хотя запись открыта с апреля.
Для борьбы с уклонением от оплаты — в том числе с закрытием номерных знаков — внедрена система контроля. Стационарные камеры фиксируют номера въезжающих на парковку автомобилей, также между участками будет курсировать автомобили контролеров, господин Агеев описал их как «белые авто с синими полосами».
Большая часть платных парковок расположена на проспекте Ленина и прилегающих улицах. На следующем этапе, как анонсировал замглавы города, платные парковки могут появиться во дворах жилых домов по обращениям жителей. Собственники квартир при этом получат резидентные соглашения, освобождающие их от оплаты. Доходы от парковок и штрафов полностью перечисляются в городской бюджет и будут направлены на развитие дорожно-транспортной инфраструктуры.
Также замглавы Челябинска отметил, что после введения платных парковок администрация Челябинска будет контролировать, как изменится поведение водителей: где появятся стихийные зоны парковки или новые загруженные участки. В будущем администрация планирует также сделать новые выявленные участки платными.
Главной целью введения платных парковок называют необходимость разгрузить центр города. Как ожидает администрация, на каждом участке будет регулярно сохранятся минимум 10% свободных мест, чтобы автомобилисты могли припарковаться в любое время.
«Результатом мы считаем свободные парковочные места в центре города. Мы ожидаем 10% свободных мест на каждой из 71 парковок, которые мы запускаем»,— отмечает Дмитрий Агеев.