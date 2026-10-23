В Екатеринбурге 4 человека доставлены в больницу после ДТП с автобусом
В Екатеринбурге четырех пострадавших в аварии с автобусом на улице 8 Марта доставили в больницу, сообщили в минздраве Свердловской области. Остальным пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь на месте.
В ДГКБ №9 госпитализирован ребенок, в ГБ № 36 «Травматологическая» — три человека с травмами различной степени тяжести. Кроме того, водителя автомобиля Skoda доставили в тяжелом состоянии в ЦГКБ № 24. По данным региональной Госавтоинспекции, он скончался.
На месте аварии работают восемь медицинских бригад, в том числе четыре реанимационные, три общепрофильные и бригада Территориального центра медицины катастроф (ТЦМК). Ситуация находится на личном контроле заместителя губернатора — министра здравоохранения Свердловской области Татьяны Савиновой. Как сообщили в управлении СКР по региону, возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Прокуратура организовала проверку.
После аварии медики осмотрели 16 человек на наличие травм, в том числе семерых детей. По предварительным данным, водитель автомобиля Skoda допустил немотивированный выезд и столкнулся с автобусом перевозчика «Пегас».