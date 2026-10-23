В Екатеринбурге 4 человека доставлены в больницу после ДТП с автобусом

На месте аварии работают восемь медицинских бригад, в том числе четыре реанимационные, три общепрофильные и бригада Территориального центра медицины катастроф (ТЦМК). Ситуация находится на личном контроле заместителя губернатора — министра здравоохранения Свердловской области Татьяны Савиновой. Как сообщили в управлении СКР по региону, возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Прокуратура организовала проверку.