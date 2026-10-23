16 человек обратились к врачу после ДТП в Екатеринбурге
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На улице 8 Марта в Екатеринбурге произошло ДТП с автобусом, в результате чего погиб водитель автомобиля, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области. Медики осматривают 16 человек на наличие травм, из них семь детей.
По предварительным данным, водитель автомобиля Skoda допустил немотивированный выезд и столкнулся с автобусом.
В данный момент на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа по установлению причин и всех обстоятельств ДТП. «В ДТП попал рейсовый автобус коммерческого перевозчика "Пегас". Его представители выехали на место. Сотрудники департамента транспорта администрации города Екатеринбурга включились начавшиеся проверочные мероприятия»,— прокомментировали «Ъ-Урал» в городской администрации.