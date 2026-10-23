В Тюмени арестовали обвиняемого в убийстве бывшей супруги
Ленинский районный суд Тюмени заключил под стражу до 20 декабря 52-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве бывшей супруги (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Тюменской области.
Преступление произошло в ночь на 20 октября во дворе дома на улице Олимпийской в Тюмени. По версии следствия, мужчина трижды выстрелил в бывшую супругу из охотничьего карабина Sako C 85. Женщина скончалась на месте.
После этого, как полагает следствие, мужчина предпринял ряд действий, чтобы скрыть следы преступления. Он погрузил тело погибшей в личный автомобиль Volkswagen Multivan, поместив его в пластиковую бочку, и вывез в лесной массив вблизи села Бухтал Нижнетавдинского района.
Там обвиняемый выкопал яму, залил тело серной кислотой, сбросил содержимое бочки в яму и закопал его. Далее он уничтожил одежду, в которой находился во время преступления, и спрятал охотничий карабин, гильзы, лопату, бочку и канистру с кислотой.
Мужчину задержали 22 октября. Он полностью признал вину. «Свои действия он объяснил затяжным конфликтом с бывшей супругой, которая, по его словам, заключала от его имени договоры, что привело к банкротству его фирмы, а также четырехлетним судом по разделу имущества»,— сообщили в пресс-службе судов.