В Тюмени арестовали обвиняемого в убийстве бывшей супруги

Там обвиняемый выкопал яму, залил тело серной кислотой, сбросил содержимое бочки в яму и закопал его. Далее он уничтожил одежду, в которой находился во время преступления, и спрятал охотничий карабин, гильзы, лопату, бочку и канистру с кислотой.