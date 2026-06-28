«Единая Россия» отложила публикацию идеологического манифеста
«Единая Россия» представит свой идеологический манифест в декабре, на третьем этапе съезда. Об этом сообщил “Ъ” собеседник, близкий к рабочей группе по подготовке «Народной программы» партии.
«Плотность событий» в политической повестке достаточно высока и без публикации манифеста, пояснил источник: «Так что в августе программа, а в декабре на третьем этапе съезда — манифест». Ранее предполагалось, что обнародование документа будет приурочено к первому этапу партсъезда, состоявшемуся 28 июня.
Подготовку идеологической основы «Народной программы» партии ранее анонсировал председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Документ, получивший у единороссов рабочее название «манифест партии», будет ориентирован на «отдаленную перспективу», чтобы «граждане, которые будут определяться, кого поддержать на выборах, понимали, какую перспективу в целом мы предлагаем стране и народу», отмечал господин Медведев 11 июня на заседании рабочей группы.
«Единая Россия» активно использует «Народную программу» в своей политической деятельности, прежде всего в предвыборных кампаниях. Этот документ, формируемый на основе инициатив граждан, является ключевым для партии и отражает ее приоритеты, включая распределение бюджетных средств. Новая редакция программы готовится к выборам в Госдуму 2026 года, и партия рассчитывает собрать в нее множество предложений от граждан, значительно больше, чем в предыдущие циклы.
Процесс подготовки «Народной программы» предполагает широкое обсуждение с участием общественников, экспертов и представителей различных отраслей. Партия активно отчитывается о выполнении текущей программы, с которой шла на выборы в 2021 году, и параллельно собирает предложения для будущего документа. В программу могут быть внесены изменения, касающиеся развития новых регионов, поддержки участников СВО и новых вызовов, таких как высокая ключевая ставка.