Бюджет Нижегородской области на 2026 год внесен с дефицитом 22,3 млрд рублей

Правительство Нижегородской области 24 октября внесло в заксобрание проект бюджета на 2026 год и плановый период 2027/28 годов. Об этом сообщили в пресс-службе заксобрания.

Доходы на 2026 год сформированы в объеме 332,2 млрд руб., расходы — 354,5 млрд. Дефицит — 22,3 млрд руб. Как писал «Ъ-Приволжье», на момент внесения проекта бюджета на 2025 год доходы составляли 329,5 млрд руб., расходы — 356,6 млрд, дефицит — 27,1 млрд руб.

В плановом период на 2027 год доходы сформированы в объеме 360,4 млрд руб., расходы — 371,8 млрд, дефицит — 11,4 млрд. На 2028 год — 381,1 млрд, 391,1 млрд и 10 млрд руб. соответственно.

Губернатор Глеб Никитин отметил, что бюджет-2026 — с упором на самое важное и первоочередное. Как и обязаны, власти сохраняют социальный бюджет. Глава региона подчеркнул, что на формирование бюджета влияет непростая экономическая ситуация. Все крупные инфраструктурные проекты, которые уже начаты, продолжат реализовывать. Это строительство ИТ-кампуса и метро, модернизация общественного транспорта. «К важным, но не первоочередным задачам, исходя из макроэкономической ситуации, вернемся позднее»,— сказал губернатор.

Расходы сформированы на основе 34 госпрограмм. Больше всего (81,1 млрд руб. или 24%) предусмотрено на программу «Развитие образования». По программе «Социальная поддержка граждан» предусмотрено 69,7 млрд руб. (21%), «Развитие здравоохранения» — 47,9 млрд руб. (14%).

Безвозмездные поступления из федерального бюджета составят 36 млрд руб. Большую их часть направят на нацпроекты. Всего на них, с учетом регионального финансирования, планируется 43,1 млрд руб. Нецелевая финансовая помощь муниципалитетам в 2026 году составит 14,4 млрд руб., общий объем трансфертов для муниципалитетов — 94,3 млрд.

Отношение объема госдолга без учета ИБК к собственным доходам на конец 2026 года прогнозируется в размере 57,8%. По данным минфина, он останется на экономически безопасном уровне.

Галина Шамберина