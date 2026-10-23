Двух тамбовчан осудили за попытку вывезти 135 культурных ценностей на 1 млн
Вступил в законную силу приговор Ленинского районного суда Тамбова в отношении двух жителей региона — Бориса Ширина 1975 года рождения и Валерия Судакова 1979 года рождения, пытавшихся вывезти за границу 135 археологических предметов (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 226.1). Каждому назначили пять с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года и шесть месяцев. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.
Установлено, что в августе 2024 года тамбовчане пытались передать культурные ценности в Великобританию и Францию через международные почтовые отправления. Их задержали сотрудники ФСБ при попытке сдать посылки в почтовые отделения Тамбова.
По оценке экспертов, изъятые предметы средневековой культуры Северо-Восточной Руси и Западного Кавказа представляют историческую, культурную и научную ценность и не подлежат вывозу из России. Их общая оценочная стоимость составила около 1 млн руб. Археологические предметы передали в управление Минкультуры России по ЦФО для решения вопроса об их включении в фонды музейных учреждений страны.
С 2020 года в России зафиксировано более 3 тыс. случаев контрабанды культурных ценностей на сумму свыше 8 млрд руб. Правоохранители возбудили более 3,7 тыс. уголовных дел.
В сентябре 2025-го «Ъ-Черноземье» сообщал, что Воронежская таможня пресекла попытку вывоза культурных ценностей в Прагу на сумму свыше 100 тыс. руб. Среди обнаруженных предметов — 12 нагрудных знаков «Отличник военных профессий (специальностей)» и удостоверение к награде.