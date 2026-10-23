Двух тамбовчан осудили за попытку вывезти 135 культурных ценностей на 1 млн

Вступил в законную силу приговор Ленинского районного суда Тамбова в отношении двух жителей региона — Бориса Ширина 1975 года рождения и Валерия Судакова 1979 года рождения, пытавшихся вывезти за границу 135 археологических предметов (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 226.1). Каждому назначили пять с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года и шесть месяцев. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.