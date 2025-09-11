Воронежский коллекционер попытался вывезти награды в Прагу

Сотрудники Воронежской таможни пресекли попытку вывоза культурных ценностей в Прагу. Общая стоимость задержанных предметов составляет свыше 100 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Нагрудные знаки, которые воронежец пытался отправить в Чехию

Фото: Воронежская таможня Нагрудные знаки, которые воронежец пытался отправить в Чехию

Фото: Воронежская таможня

При проведении таможенного досмотра в почтовом отделении сотрудники Центральной оперативной, Центральной почтовой и Воронежской таможен обнаружили партию из 12 нагрудных знаков «отличников военных профессий (специальностей)» и одно удостоверение к награде. Согласно заключению экспертизы, предметы имеют возраст более 50 лет и признаны культурными ценностями. Отправитель, 40-летний житель облцентра, при декларировании груза преднамеренно классифицировал награды как бижутерию.

В отношении воронежца возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда культурных ценностей). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Кабира Гасанова