Четверых жителей Чувашии обвиняют в мошенничестве с автокредитами на 1,5 млн
В Ленинский районный суд Чебоксар направили уголовное дело в отношении четверых жителей Чувашии, обвиняемых в мошенничестве при получении льготных автокредитов. Они незаконно получили скидки на пять автомобилей Lada Vesta на общую сумму 1,5 млн руб., сообщила пресс-служба прокуратуры республики.
По данным следствия, 37-летний житель республики организовал схему с участием супруги и знакомого. Для получения льгот они использовали поддельные справки о работе в образовательной организации. Автомобили после покупки передали в пользование организатору группы и использовали в коммерческой деятельности. Кроме того, супруги помогли знакомому получить скидку по аналогичной схеме.
Ущерб возместили в полном объеме. Дело в отношении директора школы, изготовившего поддельные документы, выделено в отдельное производство.