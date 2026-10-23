Четверых жителей Чувашии обвиняют в мошенничестве с автокредитами на 1,5 млн

По данным следствия, 37-летний житель республики организовал схему с участием супруги и знакомого. Для получения льгот они использовали поддельные справки о работе в образовательной организации. Автомобили после покупки передали в пользование организатору группы и использовали в коммерческой деятельности. Кроме того, супруги помогли знакомому получить скидку по аналогичной схеме.