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Выпуск газеты №197«Ъ» Газета
Волга-Урал

Четверых жителей Чувашии обвиняют в мошенничестве с автокредитами на 1,5 млн

В Ленинский районный суд Чебоксар направили уголовное дело в отношении четверых жителей Чувашии, обвиняемых в мошенничестве при получении льготных автокредитов. Они незаконно получили скидки на пять автомобилей Lada Vesta на общую сумму 1,5 млн руб., сообщила пресс-служба прокуратуры республики.
Четверых жителей Чувашии обвиняют в мошенничестве с автокредитами на 1,5 млн

Четверых жителей Чувашии обвиняют в мошенничестве с автокредитами на 1,5 млн

Олег Харсеев / Коммерсантъ

По данным следствия, 37-летний житель республики организовал схему с участием супруги и знакомого. Для получения льгот они использовали поддельные справки о работе в образовательной организации. Автомобили после покупки передали в пользование организатору группы и использовали в коммерческой деятельности. Кроме того, супруги помогли знакомому получить скидку по аналогичной схеме.
Ущерб возместили в полном объеме. Дело в отношении директора школы, изготовившего поддельные документы, выделено в отдельное производство.
Ранее сообщалось, что в сентябре в Чувашии выдали 1,2 тыс. автокредитов на 1,6 млрд руб.
Анна Кайдалова