В Татарстане в сентябре выдали автокредиты на 9,3 млрд рублей
Республика заняла четвертое место по объему выдачи кредитов на покупку машин
В Татарстане в сентябре этого года банки выдали 6,4 тыс. автокредитов на 9,3 млрд руб. По сравнению с августом количество кредитов выросло на 4%, объем — на 3%, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
Средний размер автокредита в республике составил 1,5 млн руб., что на 1% меньше, чем месяцем ранее. Средний срок кредитования не изменился и составил 71 месяц.
В Чувашии за месяц выдали 1,2 тыс. автокредитов на 1,6 млрд руб. Количество кредитов снизилось на 2%, объем остался на уровне августа. Средний чек вырос на 2%, до 1,4 млн руб., а средний срок кредитования сократился с 74 до 73 месяцев.
В Кировской области число автокредитов уменьшилось на 10%, до 1 тыс., объем выдач сократился на 6%, до 1,4 млрд руб. При этом средний размер кредита вырос на 4%, до 1,4 млн руб. Средний срок увеличился с 69 до 70 месяцев.
В Марий Эл банки выдали 607 автокредитов — практически столько же, сколько в августе. Общий объем снизился на 3%, до 820 млн руб., средний чек — на 3%, до 1,3 млн руб. Средний срок кредитования сократился с 73 до 70 месяцев.
В целом по России в сентябре банки выдали 112,7 тыс. автокредитов на 179,1 млрд руб. По сравнению с августом оба показателя снизились на 2%, а в годовом выражении число выдач сократилось на 14%, объем — на 10%.