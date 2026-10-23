Сторож лесопилки погиб в результате нападения медведя в красноярском селе
Медведь убил сторожа лесопилки, расположенной рядом с селом Богучаны Красноярского края. О нападении хищника, которое произошло рано утром 23 октября, сообщил глава Богучанского муниципального округа Алексей Медведев.
«В кратчайший срок животное было ликвидировано»,— отметил он. Проверкой обстоятельств случившегося занимаются сотрудники главного следственного управления СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
Как писал «Ъ-Сибирь», ранее правоохранительные органы уже возбудили в Красноярском крае уголовное дело о халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ) в связи с нападением на людей. Число жертв в регионе достигло восьми человек.