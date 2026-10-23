У владельца пензенского застройщика «Термодом» Рафика Ибрагимова прошли обыски

По данным “Ъ” на место выезжали сотрудники СУ СКР по региону и УФСБ. Поводом стали факты подписания передаточных актов с дольщиками для доступа к средствам на эскроу-счетах. При этом гражданам либо передавали ключи от недоделанных квартир, либо не передавали вовсе. Официальных комментариев пока нет.