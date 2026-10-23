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Выпуск газеты №197«Ъ» Газета
Средняя Волга

У владельца пензенского застройщика «Термодом» Рафика Ибрагимова прошли обыски

Поводом стало уголовное дело об обмане дольщиков
В Пензе прошли обыски у экс-депутата, владельца системо-образующего застройщика СЗ «Термодом» Рафика Ибрагимова, сообщил “Ъ” источник в силовых структурах. Речь идет об обмане дольщиков (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Законодательное Собрание Пензенской области

По данным “Ъ” на место выезжали сотрудники СУ СКР по региону и УФСБ. Поводом стали факты подписания передаточных актов с дольщиками для доступа к средствам на эскроу-счетах. При этом гражданам либо передавали ключи от недоделанных квартир, либо не передавали вовсе. Официальных комментариев пока нет.
Дело было возбуждено еще в апреле. Часть денег Рафик Ибрагимов уже мог возвратить, добавил источник. Точно число потерпевших не уточняется, однако силовикам известно о порядка 210 дольщиках, которые недовольны действиями «Термодома».
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