Бесермянские напевы прозвучат с оркестром на концерте «Симфония единства»
Мероприятие пройдет в Ижевске в День народного единства
Бесермянские крези — традиционные напевы малочисленного финно-угорского народа, проживающего на северо-западе Удмуртии,— прозвучат в сопровождении симфонического оркестра на концерте «Симфония единства» (0+). Он состоится 4 ноября в Государственном театре оперы и балета Удмуртии. Об этом сообщили на брифинге, посвященном празднованию Дня народного единства и Дня государственности республики.
По замыслу организаторов, концерт объединит музыкальные традиции народов, живущих в регионе. Песни прозвучат на их языках, а в основу композиций легли стихи поэтов Удмуртии и авторов, для которых республика стала вторым домом.
Крези — особый жанр бесермянского импровизационного пения, в котором через напевы и междометия передаются переживания исполнителя. В мае бессерянка из Удмуртии Надежда Сидорова представила президенту Владимиру Путину традицию бесермянских напевов и вместе с дочерью исполнила фрагмент крезя. (см. «Ъ-Удмуртия» от 1 мая).
Еще одним событием праздничной программы станет государственный прием, который пройдет 3 ноября в Доме дружбы народов. Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова назовет имена новых почетных граждан республики. Там же вручат свидетельства о размещении на Доске почета и объявят лауреатов Государственной премии Удмуртии. В этом году награды присудят в семи номинациях, среди претендентов — 16 коллективов и индивидуальных номинантов.
В праздничные дни также состоится возложение цветов к памятникам Кузебаю Герду, Трокаю Борисову и Иосифу Наговицыну. 4 ноября в Ижевске пройдет крестный ход с Казанской иконой Божией Матери.