Бесермянские напевы прозвучат с оркестром на концерте «Симфония единства»

Еще одним событием праздничной программы станет государственный прием, который пройдет 3 ноября в Доме дружбы народов. Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова назовет имена новых почетных граждан республики. Там же вручат свидетельства о размещении на Доске почета и объявят лауреатов Государственной премии Удмуртии. В этом году награды присудят в семи номинациях, среди претендентов — 16 коллективов и индивидуальных номинантов.