Крезь для президента

Бесермянка Надежда Сидорова из села Юнда в Удмуртии рассказала президенту Владимиру Путину о жизни малочисленного коренного народа и спела ему на бесермянском языке. Встреча главы государства с представителями этнических общностей состоялась на марафоне «Знание.Первые» в День коренных малочисленных народов России 30 апреля.

— Чырткемесь! Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович,— обратилась Надежда Сидорова к президенту.

— Чырткемесь,— ответил он. Это приветствие по-бесермянски.

По словам Сидоровой, всего сейчас насчитывается 2 тыс. бесермян. Они передают из поколения в поколение уникальные мелодии — крези, иными словами — напевы. В селе Юнда сохранено 12 таких крезей. «Текста там нет, смысловой нагрузки текст не несет. То есть каждый проживает с помощью междометий, слогов, отдельных слов, проживает свое состояние души и передает это»,— рассказала она.

Бесермяне — малочисленный финно-угорский народ, проживающий на северо-западе Удмуртии. Их называют потомками тюркизированных удмуртов.

Сидорова руководит фольклорным ансамблем «Азвес крез» и детским фольклорным клубом «Чинголи». Традиционную песенную культуру они изучают вместе с детьми, чтобы, когда те вырастут, крези не ушли в прошлое.

— То есть вы слышали их от своих родителей, от своих бабушек? — уточнил президент.

— Конечно, да,— ответила Надежда.

— И вы это как бы и продолжаете, да?

— Да, я прививаю это детям.

— Вы сюда уже что-то свое привнесли, да?

Отвечая на последний вопрос, Сидорова посетовала, что спеть крези так, как мелодии напевали их бабушки, уже не удастся: «То переживание и те интонации, которые были у наших бабушек, у них совершенно другие. Они более грустные, более жалобные, более тяжелые, так скажем. Может, ввиду того что жизнь у них тогда была не такая, как у нас, так скажем, но все же и звукоизвлечение уже другое, не такое, как сегодня». Надежда и ее дочь Злата спели президенту.

На встрече говорили о спецоперации. По словам представительницы бесермян, у нее трое детей. Их отец Алексей отправился на СВО и погиб в зоне боевых действий. «К сожалению, его больше нет с нами. Но память о нашем герое мы храним в наших песнях и в наших бесермянских уникальных напевах»,— добавила Сидорова.

— …Бесермян две тысячи осталось, да? — переспросил Владимир Путин.

— Нас 2067 человек,— ответила Сидорова.

— 2067 человек. Лучше двигаться туда, как у ненцев, к 50 тыс.

— Мы работаем над этим.

— Это наша общая задача,— отметил президент.

В 1926 году насчитывалось более 10 тыс. бесермян. К 2002 году их численность сократилась до 3,1 тыс. К 2010-му — до 2,2 тыс. При советской власти представителей бесермянского народа официально причисляли к удмуртам. Идентичность и язык бесермян после распада Союза стараются сохранить как на местном, так и федеральном уровне.

Евгений Щепелев