Ректор УрГЮУ возглавит Общественный совет при ГУ МВД России на Среднем Урале
Ректор Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ) Владимир Бублик единогласно избран председателем Общественного совета при ГУ МВД России по Свердловской области, сообщили в пресс-службе вуза.
«Это высокая оценка его многолетнего вклада в развитие юридического образования и правовой культуры региона»,— прокомментировали в УрГЮУ.
Всего в совет вошли 26 человек. Среди них — митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Алексей Кульберг), гендиректор Свердловского театра драмы Алексей Бадаев, председатель организации «Духовное управление мусульман Урала» Сибагатулла Сайдулин, заведующий психонаркологическим отделением Верхнепышминской ЦГКБ Олег Забродин, доцент кафедры социологии и кафедры «Организация работы с молодежью» УрФУ Елена Зверева и другие. Приказ об утверждении состава подписал начальник ГУ МВД области Александр Мешков.