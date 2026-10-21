Ректор УрГЮУ возглавит Общественный совет при ГУ МВД России на Среднем Урале

Всего в совет вошли 26 человек. Среди них — митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Алексей Кульберг), гендиректор Свердловского театра драмы Алексей Бадаев, председатель организации «Духовное управление мусульман Урала» Сибагатулла Сайдулин, заведующий психонаркологическим отделением Верхнепышминской ЦГКБ Олег Забродин, доцент кафедры социологии и кафедры «Организация работы с молодежью» УрФУ Елена Зверева и другие. Приказ об утверждении состава подписал начальник ГУ МВД области Александр Мешков.