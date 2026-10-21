Общественный совет при ГУ МВД на Среднем Урале начал работу в новом составе
Общественный совет при ГУ МВД по Свердловской области приступил к работе в новом составе. Первое заседание состоялось 20 октября, сообщил начальник пресс-службы регионального управления МВД Валерий Горелых.
В новый состав вошли 26 человек — представители общественных объединений, профессиональных сообществ, СМИ и религиозных организаций. Основная часть участников продолжит работу, начатую в предыдущем созыве.
Первое заседание — организационное. Участники определили руководство совета. Председателем единогласно избрали Владимира Бублика — доктора юридических наук, профессора и ректора Уральского государственного юридического университета имени Яковлева.
Посты заместителей председателя заняли Владимир Мезенцев, Борис Булдаков, Алексей Новоселов и Александр Соловьев. Каждый из них также возглавит одну из четырех комиссий, которые будут курировать отдельные направления работы общественного объединения.
В мероприятии принял участие начальник ГУ МВД по Свердловской области генерал-лейтенант Александр Мешков. Он поблагодарил членов прежнего созыва за проделанную работу и обозначил ключевые направления деятельности нового состава.
По словам Александра Мешкова, среди приоритетных задач нового состава — патриотическое воспитание молодежи и профилактика преступности, в том числе среди несовершеннолетних. Отдельное внимание планируется уделять противодействию мошенничеству, информированию подростков о рисках вовлечения в преступные схемы, а также профилактике экстремизма, терроризма, буллинга и зацепинга. Еще одним направлением станет помощь в привлечении новых сотрудников на службу в МВД.
«Новый состав совета начнет свою работу в Год единства народов России. В этой связи приобретает особое значение организация системных и целенаправленных мероприятий. Уверен, что обновленный состав совета внесет положительный вклад в укрепление сплоченности среди жителей Среднего Урала, где, как известно, проживает более 120 национальностей»,— отметил Александр Мешков.
Ранее сообщалось, что среди участников совета — митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, гендиректор Свердловского театра драмы Алексей Бадаев и другие общественные деятели.