Общественный совет при ГУ МВД на Среднем Урале начал работу в новом составе

По словам Александра Мешкова, среди приоритетных задач нового состава — патриотическое воспитание молодежи и профилактика преступности, в том числе среди несовершеннолетних. Отдельное внимание планируется уделять противодействию мошенничеству, информированию подростков о рисках вовлечения в преступные схемы, а также профилактике экстремизма, терроризма, буллинга и зацепинга. Еще одним направлением станет помощь в привлечении новых сотрудников на службу в МВД.