Под Красноярском осудили группу «черных» лесорубов, спиливших лес на 40 млн руб.
Суд Красноярского края вынес приговор по делу о незаконной рубке леса на 40 млн руб. Как рассказали в прокуратуре края, двум участникам группы «черных» лесорубов назначили по пять с половиной лет в колонии общего режима. Еще шестерым присудили принудительные работы на срок от 2 лет 8 месяцев до 4 лет 4 месяцев. Дополнительно каждому выписали штраф от 400 тыс. до 700 тыс. руб.
Кроме того, суд удовлетворил в полном объеме иск о возмещении ущерба, конфисковал в собственность государства спецтехнику и бензопилы.
По материалам дела, в 2019 году восемь жителей Емельяновского района создали преступную группу, которая занималась незаконной рубкой леса и реализацией добытой древесины. Промысел они вели на территории Никольского, Устюгского и Тальского лесничеств без разрешительных документов и за два года вырубили более 2 тыс. кубометров древесины. Ущерб лесному фонду составил более 40 млн руб.