Под Красноярском осудили группу «черных» лесорубов, спиливших лес на 40 млн руб.

Суд Красноярского края вынес приговор по делу о незаконной рубке леса на 40 млн руб. Как рассказали в прокуратуре края, двум участникам группы «черных» лесорубов назначили по пять с половиной лет в колонии общего режима. Еще шестерым присудили принудительные работы на срок от 2 лет 8 месяцев до 4 лет 4 месяцев. Дополнительно каждому выписали штраф от 400 тыс. до 700 тыс. руб.