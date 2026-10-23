В Краснодаре уроженца Украины осудили за госизмену

Суд установил, что подсудимый, являясь приезжим из Донецкой Народной Республики, в 2025 году установил в мессенджере контакт с представителем СБУ. По заданию спецслужбы он снимал на видео автомобили на стоянке отеля «Бригантина» в Геленджике, а затем передал куратору данные о моделях и государственных регистрационных знаках транспортных средств. За выполнение задания он получил 100 USDT на свой криптовалютный кошелек.