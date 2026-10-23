В Краснодаре уроженца Украины осудили за госизмену
27-летнего уроженца Украины осудили по ст. 275 УК РФ (государственная измена) в Краснодаре. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Суд установил, что подсудимый, являясь приезжим из Донецкой Народной Республики, в 2025 году установил в мессенджере контакт с представителем СБУ. По заданию спецслужбы он снимал на видео автомобили на стоянке отеля «Бригантина» в Геленджике, а затем передал куратору данные о моделях и государственных регистрационных знаках транспортных средств. За выполнение задания он получил 100 USDT на свой криптовалютный кошелек.
Отмечается, что сведения, переданные подсудимым, представляли интерес для спецслужб Украины, и их использование могло бы нанести урон безопасности России. Противоправную деятельность фигуранта пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.
Суд приговорил мужчину к 12 годам заключения в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год. Деньги, полученные преступным путем, конфискованы в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.