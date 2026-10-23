Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №197

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №197«Ъ» Газета
Средняя Волга

«Созвездие Гагарина» осталось без чертежей

«Туризм.РФ» расторг контракт на проектирование парк-отеля в Саратовской области
Корпорация «Туризм.РФ» расторгла контракт на проектирование парк-отеля «Созвездие Гагарина» в Саратовской области, следует из карточки закупки. Договор стоимостью 161,7 млн руб. с консорциумом ООО «Геопроектизыскания» и ООО «Предприятие “Группа Арк”» был прекращен 19 октября; причины не называются. Проект с бюджетом от 5,4 млрд руб. остался без подрядчика и утвержденной документации.
Госкорпорация строит парк-отель «Созвездие Гагарина» недалеко от саратовского Парка покорителей космоса

Госкорпорация строит парк-отель «Созвездие Гагарина» недалеко от саратовского Парка покорителей космоса

туризм.рф

Госкорпорация «Туризм.РФ» прекратила действие договора на разработку проектной документации одного из своих ключевых туристических проектов в Поволжье — парк-отеля «Созвездие Гагарина» в Саратовской области. Сведения о расторжении контракта появились в карточке закупки.
Контракт на выполнение инженерных изысканий и разработку проектной и рабочей документации по объекту «Комплексный туристический проект «Парк-отель „Созвездие Гагарина“» исполнял консорциум во главе с московским ООО «Геопроектизыскания», вторым участником выступало ООО «Предприятие „Группа Арк“». Начальная цена составляла 184,8 млн руб., по итогам торгов она была снижена до 161,7 млн руб.

Парк-отель «Созвездие Гагарина» проектировался в поселке Терновка Энгельсского района на левом берегу Волги, рядом с парком «Покорители космоса». Под объект был выделен участок площадью почти 57 га. Техническое задание предусматривало строительство пятиэтажной гостиницы на 180 номеров, 40 гостевых домиков, спа-центра, акватермального комплекса, ресторанов и пляжа.

ООО «Созвездие Гагарина» — изначально отклонило все семь допущенных заявок. После жалобы участников в Саратовское УФАС контракт был подписан со второго захода. Работы предполагалось завершить за 240 дней с момента заключения договора. В феврале 2026 года в контракт уже вносились изменения, однако их содержание не раскрывается: закупка проводилась по нормам 223-ФЗ, не предусматривающим публичной отчетности по этапам исполнения и оплаченным объемам.
О расторжении договора в единой системе уведомил не сам заказчик, а иная структура госкорпорации — ООО «Общий центр обслуживания „Туризм.РФ“». В карточке контракта причина прекращения обязательств не указана. Официальных комментариев «Туризм.РФ» и подрядчика на момент публикации не поступало.

ООО «Созвездие Гагарина», было учреждено «Туризм.РФ» в 2023 году с уставным капиталом 561,9 млн руб. По данным Rusprifile, компания ни разу не демонстрировала выручку, а ее штат в 2025 году составлял два человека. На текущий момент у проекта отсутствует и утвержденная документация, и действующий подрядчик по проектированию.

Инвестиционный портал регионов РФ оценивает бюджет в 5,4 млрд руб., указывая 80 номеров и 40 домиков. На сайте «Туризм.РФ» речь идет уже о 120 номерах и 80 гостевых домиках с одним открытым бассейном, который назван крупнейшим в регионе. Портал «Все марины России» приводит данные о 200 номерах категории четыре звезды, круглогодичном бассейне с зеркалом воды 500 кв. м и 2 тыс. кв. м пляжа, инвестициях от 5,2 млрд руб. и ежегодном турпотоке 63 тыс. человек. Сама госкорпорация рассчитывала на прирост турпотока на 26 тыс. человек после ввода объекта.
Финансовую модель предполагалось строить за счет 2 млрд руб. инвестиций «Туризм.РФ» и 3 млрд руб. кредитных средств банка ДОМ.РФ, выделяемых в рамках программы льготного туристического кредитования. Оператором проекта выступает Cosmos Hotel Group из контура «Туризм.РФ». Ранее, в августе 2024 года, для инженерных изысканий был привлечен новосибирский подрядчик ООО «Сибинжгеоком» с ценой контракта 4,82 млн руб.; в декабре того же года «Туризм.РФ» сообщала о завершении изысканий с опережением графика.
Никита Маркелов