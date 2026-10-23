«Созвездие Гагарина» осталось без чертежей

Инвестиционный портал регионов РФ оценивает бюджет в 5,4 млрд руб., указывая 80 номеров и 40 домиков. На сайте «Туризм.РФ» речь идет уже о 120 номерах и 80 гостевых домиках с одним открытым бассейном, который назван крупнейшим в регионе. Портал «Все марины России» приводит данные о 200 номерах категории четыре звезды, круглогодичном бассейне с зеркалом воды 500 кв. м и 2 тыс. кв. м пляжа, инвестициях от 5,2 млрд руб. и ежегодном турпотоке 63 тыс. человек. Сама госкорпорация рассчитывала на прирост турпотока на 26 тыс. человек после ввода объекта.