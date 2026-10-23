«Созвездие Гагарина» осталось без чертежей
Парк-отель «Созвездие Гагарина» проектировался в поселке Терновка Энгельсского района на левом берегу Волги, рядом с парком «Покорители космоса». Под объект был выделен участок площадью почти 57 га. Техническое задание предусматривало строительство пятиэтажной гостиницы на 180 номеров, 40 гостевых домиков, спа-центра, акватермального комплекса, ресторанов и пляжа.
ООО «Созвездие Гагарина», было учреждено «Туризм.РФ» в 2023 году с уставным капиталом 561,9 млн руб. По данным Rusprifile, компания ни разу не демонстрировала выручку, а ее штат в 2025 году составлял два человека. На текущий момент у проекта отсутствует и утвержденная документация, и действующий подрядчик по проектированию.