Умер актер Андрей Терентьев, сыгравший в фильмах «Мы из будущего» и «Солнцепек»

Широкую известность актер получил после выхода фильма «Мы из будущего» в 2008 году, в котором сыграл рэпера Спирта. В его фильмографии также сериалы «Ленинград-46», «Высокие ставки», «Подсудимый», «Первый отдел» и «Филин». В драме «Солнцепек», вышедшей в 2021 году, он исполнил роль Евгения. Всего в фильмографии Терентьева более 50 проектов.