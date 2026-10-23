Умер актер Андрей Терентьев, сыгравший в фильмах «Мы из будущего» и «Солнцепек»
В возрасте 44 лет ушел из жизни актер театра и кино Андрей Терентьев, известный по роли Спирта в военной фантастике «Мы из будущего» и работе в драме «Солнцепек». О его смерти сообщила кинокомпания «Триикс Медиа», с которой артист сотрудничал на протяжении карьеры.
Господин Терентьев окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства в 2006 году, учился на курсе Вениамина Фильштинского. После выпуска он работал в петербургских театрах «Особняк», «Приют комедианта» и «Балтийский дом».
Широкую известность актер получил после выхода фильма «Мы из будущего» в 2008 году, в котором сыграл рэпера Спирта. В его фильмографии также сериалы «Ленинград-46», «Высокие ставки», «Подсудимый», «Первый отдел» и «Филин». В драме «Солнцепек», вышедшей в 2021 году, он исполнил роль Евгения. Всего в фильмографии Терентьева более 50 проектов.
Одной из его последних работ стал сериал «10 историй о любви и смерти». Прощание с актером состоится 23 октября в Петербурге, в пятом ритуальном зале на Партизанской улице, 8. Церемония запланирована с 10:50 до 11:30.