В Черноземье 26 октября ожидается теплая и пасмурная погода, до +12°C
В понедельник, 26 октября, жителей Черноземья ожидает теплая и пасмурная погода без осадков. Температура будет варьироваться от +4°C до +12°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».
В Белгороде утром температура составит +6°C, днем поднимется до +11°C, вечером опустится до +7°C, а ночью будет +7°C. Ветер до 5 м/с.
В Воронеже утром будет +5°C, днем воздух прогреется до +11°C, вечером ожидается +8°C, а ночью температура опустится до +6°C. Ветер до 5 м/с.
В Курске утром ожидается +6°C, днем будет до +11°C, вечером — +9°C, а ночью температура опустится до +7°C. Ветер до 5 м/с.
В Липецке утром температура воздуха составит +4°C, днем поднимется до +11°C, вечером будет +8°C, а ночью столбик термометра покажет +5°C. Ветер до 4 м/с.
В Орле утром ожидается +6°C, днем — +11°C, вечером столбик термометра покажет до +9°C, а ночью будет +7°C. Ветер до 6 м/с.
В Тамбове утром будет +4°C, днем — +12°C, вечером — +7°C, а ночью столбик термометра снова опустится до +4°C. Ветер до 4 м/с.