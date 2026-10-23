Движение на участке дороги в Нижегородской области закрыто из-за опасности БПЛА
Участок дороги в Нижегородской области закрыт из-за опасности БПЛА, сообщили в министерстве транспорта региона.
По данным ведомства, ограничения введены между Заволжьем и деревней Заборово в Городком округе на участке дороги 22К-0020.
Глава округа Александр Мудров рассказал, что оперативные службы предпринимают все усилия для обеспечения безопасности в местах падения обломков. Из-за ограничений автомобильного движения временно приостановлена работа общественного транспорта.