В Самаре до конца 2026 года обещают обустроить 24 контейнерные площадки

«Работы на контейнерных площадках ведутся разные. Где-то необходим частичный ремонт стоек или крыши, а где-то проводится капитальный, с установкой новых металлических конструкций. При этом на 20 локациях площадки установлены с нуля — у жителей появились новые чистые и удобные места для выноса мусора»,— цитируются слова заместителя главы Самары Евгения Владимирского.