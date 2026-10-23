В Самаре до конца 2026 года обещают обустроить 24 контейнерные площадки
В Самаре до конца 2026 года обустроят 24 контейнерные площадки, сообщили в администрации города.
Всего в этом году приведено в порядок 60 контейнерных площадок. На эти цели из регионального и городского бюджетов выделено 58,5 млн руб.
«Работы на контейнерных площадках ведутся разные. Где-то необходим частичный ремонт стоек или крыши, а где-то проводится капитальный, с установкой новых металлических конструкций. При этом на 20 локациях площадки установлены с нуля — у жителей появились новые чистые и удобные места для выноса мусора»,— цитируются слова заместителя главы Самары Евгения Владимирского.
Всего в Самаре более 5000 контейнерных площадок, из них 1630 — муниципальные. За несанкционированный сброс ТКО в Самаре на начало октября эконадзор составил 197 протоколов на общую сумму 2,4 млн руб.