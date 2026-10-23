Задержан еще один предполагаемый участник ОПГ «Артаковские»
Его заключили под стражу
Сотрудники УФСБ и ГУ МВД России по Челябинской области при поддержке Росгвардии задержали еще одного участника преступного сообщества «Артаковские». Ему 42 года, сообщает пресс-служба ведомства.
Нового фигуранта установили во время расследования дел, возбужденных в отношении лидера ОПГ Артака Варосяна, трех руководителей звеньев и 11 активных участников по ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества и участие в нем). По версии следствия, он искал и вербовал осужденных в состав сообщества, чтобы те совершали вымогательства и похищали людей. Кроме того, местный житель являлся сторонником криминальной идеологии. В отношении фигуранта возбуждены дела по п. «б» ч. 3 ст. 163, ч. 2 ст. 210, ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (вымогательство, участие в ОПГ, участие в деятельности экстремистской организации). Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.