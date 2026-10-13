На участников ОПГ «Артаковские» завели дела о создании преступного сообщества
13.10.2026, 07:39
СУ СКР по Челябинской области возбудило уголовные дела в отношении участников организованной преступной группировки «Артаковские» об организации преступного сообщества и участии в нем (ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ). Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По версии следствия, 40-летний местный житель, имея авторитет в криминальной среде, создал ОПГ для заработка. Для этого в 2019–2025 годах он вместе с подельниками совершал различные преступления, в том числе вымогательства и похищения людей. В сообществе было два устойчивых подразделения — в Челябинске и Пласте. Ими руководили три человека, которые привлекли к противоправной деятельности еще больше десяти граждан. Одна из местных жительниц со знаниями в предпринимательстве помогала группировке с финансами. Кроме того, подельники придерживались идеологии международного общественного движения «А.У.Е.» (движение признано экстремистским и запрещено на территории РФ).
Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в ноябре 2025 года сотрудники ФСБ и МВД задержали в Челябинске предполагаемого лидера ОПГ «Артаковские» Артака Варосяна. Ему предъявлено обвинение в вымогательстве под угрозой насилия (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ). Фигурант находится в следственном изоляторе. В декабре прошлого года силовики задержали более 10 предполагаемых участников преступного сообщества. В феврале этого года силовики провели новые обыски и задержали еще девять фигурантов. Кроме того, также в феврале в Дагестане и Челябинской области были задержаны предполагаемые лидер и участники другой группировки, связанной с «Артаковскими». Обыски также проводились в марте. Всем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.