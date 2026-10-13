На участников ОПГ «Артаковские» завели дела о создании преступного сообщества

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в ноябре 2025 года сотрудники ФСБ и МВД задержали в Челябинске предполагаемого лидера ОПГ «Артаковские» Артака Варосяна. Ему предъявлено обвинение в вымогательстве под угрозой насилия (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ). Фигурант находится в следственном изоляторе. В декабре прошлого года силовики задержали более 10 предполагаемых участников преступного сообщества. В феврале этого года силовики провели новые обыски и задержали еще девять фигурантов. Кроме того, также в феврале в Дагестане и Челябинской области были задержаны предполагаемые лидер и участники другой группировки, связанной с «Артаковскими». Обыски также проводились в марте. Всем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.