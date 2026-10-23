Проект реконструкции депо в Ярославле получил положительное заключение
Проект реконструкции трамвайного депо на Ленинградском проспекте в Ярославле прошел государственную экспертизу. Положительное заключение выдано 22 октября. Данные отражены в Едином государственном реестре заключений.
Проект предусматривает реконструкцию зданий и сооружений депо по адресу: Ленинградский проспект, 37. Эксперты проверили проектную документацию и результаты инженерных изысканий. Застройщиком указано ООО «Мовиста Регионы Ярославль», реализующее концессионный проект модернизации городского трамвая. В подготовке документации участвовали семь организаций, в том числе ярославское ООО «Спецстроймонтаж».
Реконструкция депо — заключительный этап модернизации трамвайной инфраструктуры Ярославля. По данным региональных властей, завершить работы в депо планируется в 2027 году. Сам концессионный проект предусматривает обновление трамвайных путей, реконструкцию путепроводов и депо, а также приобретение 47 новых трамваев.