Проект реконструкции депо в Ярославле получил положительное заключение

Реконструкция депо — заключительный этап модернизации трамвайной инфраструктуры Ярославля. По данным региональных властей, завершить работы в депо планируется в 2027 году. Сам концессионный проект предусматривает обновление трамвайных путей, реконструкцию путепроводов и депо, а также приобретение 47 новых трамваев.