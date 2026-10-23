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Выпуск газеты №197«Ъ» Газета
Прикамье

Над Прикамьем сбили вражеские БПЛА

В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО над территорией РФ перехвачены и уничтожены 443 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Вражеские БПЛА были уничтожены над территориями Смоленской, Нижегородской, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Рязанской, Владимирской, Ростовской, Волгоградской областей, Пермского и Краснодарского краев, Московского региона, республик Татарстана, Удмуртии, Крыма и над акваториями Черного и Азовского морей.
В Прикамье режим беспилотной опасности был введен сегодня в 05:50 и действует до сих пор. Аэропорт Перми временно ограничил полеты.