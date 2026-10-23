В Перми арестован подозреваемый в финансировании терроризма
Обновлено
УФСБ по Пермскому краю пресечена деятельность гражданина России, причастного к финансированию терроризма. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий, проведенных совместно с УФСБ по Краснодарскому краю, было установлено, что злоумышленник переводил деньги через зарубежные сервисы монетизации на счета организации, признанной в РФ террористической.
Следственным отделом УФСБ России по Пермскому краю в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.