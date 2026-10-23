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Выпуск газеты №197«Ъ» Газета
Прикамье

В Перми арестован подозреваемый в финансировании терроризма

Обновлено
УФСБ по Пермскому краю пресечена деятельность гражданина России, причастного к финансированию терроризма. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

УФСБ по Пермскому краю

В ходе оперативно-разыскных мероприятий, проведенных совместно с УФСБ по Краснодарскому краю, было установлено, что злоумышленник переводил деньги через зарубежные сервисы монетизации на счета организации, признанной в РФ террористической.
Следственным отделом УФСБ России по Пермскому краю в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.