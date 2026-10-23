С начала года во время пожаров в Югре погиб 41 человек

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) в период с января по сентябрь в пожарах погиб 41 человек, среди них пять детей, сообщили в окружном МЧС. Всего в регионе с начала года произошло 1482 пожара: в их результате 42 человека получили травмы, включая одного ребенка.