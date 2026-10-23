С начала года во время пожаров в Югре погиб 41 человек
В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) в период с января по сентябрь в пожарах погиб 41 человек, среди них пять детей, сообщили в окружном МЧС. Всего в регионе с начала года произошло 1482 пожара: в их результате 42 человека получили травмы, включая одного ребенка.
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года произошел рост числа пожаров на 5,3%, погибших — на 17,1%, число получивших травмы снизилось на 14,3%. Всего пожарные ХМАО спасли 189 человек, в том числе 65 детей.
Чаще всего пожары и гибели людей регистрировались в частном секторе — 754 возгорания (50,9%) и 33 погибших. Также 199 пожаров произошло в многоквартирных жилых домах, 192 — в банях и саунах, 132 — в садовых домах и дачах. Основными причинами возгораний стали нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и печей, неосторожное обращение с огнем и поджоги.
Кроме того, до 193 выросло (+16,9%) количество возгораний на транспорте. На открытых территориях произошло 290 возгораний.