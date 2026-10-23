Радий Хабиров утвердил треть состава Общественной палаты Башкирии
В совещательном органе появятся пять новых персон
Глава Башкирии Радий Хабиров утвердил 10 членов региональной Общественной палаты.
Среди новых членов — Марат Марданов, представитель регионального отделения общественного движения «Школа безопасности». Также палату пополнят Азамат Муллашев от Профсоюза работников здравоохранения Башкирии, Евгений Телепнев от реготделения «Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов», Хамза Хафизов от реготделения «Российских студенческих отрядов», Ильнур Юлдыбаев от реготделения «Движения первых».
Останутся в Общественной палате восьмого созыва ее председатель Энже Ахмадуллина, председатель реготделения «Российского союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций» Дмитрий Глушко, советница главы Башкирии по защите прав потребителей Анна Идрисова, историк Рамиль Рахимов, директор АНО по сохранению и развитию башкирского языка Гульназ Юсупова.
Еще 10 кандидатов должен утвердить Курултай Башкирии. Остальных 10 выберут представленные указом главы Башкирии общественники.