«Осенний роман», «Вечер итальянской оперы» и Карина Мейханаджян

В выходные можно будет посмотреть киноновинку «Морозко». Сестры Марфа и Настя — лучшие подруги, и справляются они не только со сварливой матерью, но и с древней магией, из-за которой в их деревушке уже много десятков лет не наступает зима. Девушкам удается прогнать злую ведьму, растопить сердце Морозко и обрести любовь. В ролях — Елизавета Боярская, Артем Быстров, Светлана Колпакова, Валентина Мазунина. Режиссер — Эдуард Бордуков, 98 минут. Фильм доступен в«Кино Море Молл», «Киносет Сочи», «Юбилейный», «Киносет» (Адлер).