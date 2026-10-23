«Осенний роман», «Вечер итальянской оперы» и Карина Мейханаджян
Куда сходить в Сочи 23, 24 и 25 октября
В выходные жители и гости Сочи смогут увидеть театральные постановки, послушать классическую музыку и оперетту, а также познакомиться с кинопремьерами. В программе — драма «Осенний роман» по Бунину, стендап Карины Мейханаджян, семейные фильмы «Морозко» и «Чудо-Юдо», концерты МГАСО в «Сириусе» и мюзикл «Сказка о царе Салтане». Подробнее — в афише «Ъ-Сочи».
Где послушать музыку
24 октября в 18:00 — «Вебер. Бетховен». Иван Никифорчин возвращается на Главную сцену «Сириуса» вместе с МГАСО. Прозвучат увертюра к опере «Вольный стрелок» и Второй концерт для кларнета Вебера (солист — Вазген Юсупов), а во втором отделении — Шестая симфония Бетховена «Пасторальная». Продолжительность — 1 час 36 минут.
Стоимость билета — от 500 руб. (16+)
25 октября в 18:00 — «Вечер итальянской оперы». Московский государственный академический симфонический оркестр продолжает октябрьскую серию выступлений в «Сириусе». Вместе с ним на сцену выйдет Василиса Бержанская. В программе — Россини, Беллини, Доницетти и Верди, увертюры и знаменитые арии героинь золотого века итальянской оперы. Дирижер — Пьетро Маццетти (Италия). Продолжительность — 2 часа с антрактом.
Стоимость билета — от 900 руб. (6+)
Какие спектакли посмотреть
23 октября в 19:00 в Зимнем театре покажут «Осенний роман». Театральное произведение по шедевру Ивана Бунина «Темные аллеи». Автор создал галерею «портретов любви» — от роковой и трагической до страстной и всепрощающей. Спектакль создан по рассказам «Темные аллеи», «Пароход Саратов», «Месть», «В Париже», «Мадрид», «Руся». Режиссер — Кирилл Вытоптов. В ролях — Лянка Грыу, Глафира Тарханова, Петр Красилов, Игорь Петренко и другие. Идет с одним антрактом, 140 минут. Стоимость билета — от 2500 руб. (16+)
25 октября в 19:00 в Зимнем театре можно посмотреть спектакль «Мистер Икс». Легендарная оперетта Имре Кальмана: цирк и театр, любовь и коварство, искрометный юмор и проникновенный лиризм, мировые музыкальные шлягеры в исполнении звездных артистов московских музыкальных театров. Театр-постановщик — «Буфф-Парадиз», режиссер — Вячеслав Иванов.
Стоимость билета — 1500 руб. (12+)
25 октября в 14:00 в Зимнем театре покажут «Сказку о царе Салтане». Семейный мюзикл — дань великому русскому поэту А. С. Пушкину. Классическое прочтение сказки, канонический текст и музыка Римского-Корсакова и Бородина формируют у детей нравственные основы и передают культурные коды. Спектакль воспевает победу семейных ценностей и справедливости над злом. 90 минут с антрактом, сказано в описании.
Стоимость билета — 1000 руб. (0+)
Что смотреть в кино
В выходные можно будет посмотреть киноновинку «Морозко». Сестры Марфа и Настя — лучшие подруги, и справляются они не только со сварливой матерью, но и с древней магией, из-за которой в их деревушке уже много десятков лет не наступает зима. Девушкам удается прогнать злую ведьму, растопить сердце Морозко и обрести любовь. В ролях — Елизавета Боярская, Артем Быстров, Светлана Колпакова, Валентина Мазунина. Режиссер — Эдуард Бордуков, 98 минут. Фильм доступен в«Кино Море Молл», «Киносет Сочи», «Юбилейный», «Киносет» (Адлер).
Стоимость билета — от 560 руб. (6+)
Также зрители могут посмотреть фильм «Чудо-Юдо». Чудо-Юдо — верный слуга лесной волшебницы, умеющий превращаться в любое живое существо. Его новое задание — охранять юную волшебницу Отраду в опасном путешествии в мир обычных людей. В ролях — Сергей Безруков, Виктория Исакова, Риналь Мухаметов. Режиссер — Серик Бейсеу, 108 минут.
Стоимость билета — от 560 руб. (6+)
Для любителей ужастиков в кинотеатрах показывают хоррор «Последнее проклятие». Когда подружка Рико начинает выкладывать в соцсети странные пугающие видео, в сводки попадает сюжет о найденном изуродованном теле девушки. Попытавшись связаться с подругой, Рико узнает шокирующую информацию: та умерла еще шесть месяцев назад. Режиссер — Кэнъити Угана, 94 минуты. Япония, Тайвань.
Стоимость билета — 550 руб. (18+)
Среди других новинок — драматический триллер «Фьорд». В глухую норвежскую деревню на берегу фьорда переезжает семья из Румынии. Идиллия рушится, когда румынская девочка приходит в школу с синяками и по деревне начинают ползти тревожные слухи. Режиссер — Кристиан Мунджиу, в ролях — Себастиан Стэн, Ренате Реинсве. 146 минут.Стоимость билета — 820 руб. (18+)
В воскресенье в 15:00 в «Кино Море Молл» зрителям будет доступен предпоказ фильма «Безумный день в Комеди Франсез». День премьеры «Макбета» превращается в череду катастроф, но начинающему режиссеру Нине и исполнителям главных ролей во что бы то ни стало нужно сыграть спектакль. 72 минуты, Франция.
Стоимость билета — 500 руб. (18+)
Куда сходить еще
24 октября в 20:00 в отеле «Жемчужина» выступит со стендап-концертом Карина Мейханаджян. Как сказано в описании, в выступлениях — темы отношений с собой, тревожности, семьи, самооценки, неловких бытовых моментов, взросления и культурных особенностей.
Стоимость билета — от 1000 руб. (18+)