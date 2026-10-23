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Выпуск газеты №197«Ъ» Газета
Сибирь

По делу о коррупции задержан топ-менеджер золотодобывающего предприятия Бодайбо

В Иркутской области задержан начальник отдела снабжения и логистики золотодобывающего предприятия города Бодайбо. Об этом сообщили в региональном главке МВД России.
По данным оперативников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции главка, обвиняемый как минимум два раза получил деньги от представителей компаний-поставщиков за содействие в заключении договоров. Общая сумма подношений составила свыше 2,2 млн руб.
Областное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по ст. 204 УК РФ (получение коммерческого подкупа в крупном и особо крупном размере).
Илья Николаев