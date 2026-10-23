Активы Пермского моторного завода ушли в минус на 8,2 млрд рублей
АО «ОДК — Пермские моторы» опубликовало информацию о состоянии чистых активов. По данным «СПАРК-Интерфакс», на 30 сентября текущего года этот показатель составил минус 8,212 млрд руб. На ту же дату предыдущего года отрицательные чистые активы общества были зафиксированы на уровне минус 4,026 млрд руб.
Из отчетности «ОДК-ПМ» следует, что активы предприятия составляют свыше 131,5 млрд руб., в прошлом году этот показатель составил 127,7 млрд руб. Запасы АО выросли с 45,59 млрд руб. до 51,72 млрд руб. Дебиторская задолженность снизилась с 45,47 млрд руб. до 51,72 млрд руб. Общая стоимость активов «ОДК-ПМ» составила 131,5 млрд руб. (127,1 млрд руб. в АППГ).
Пассивы общества увеличились за год со 131,2 млрд руб. до 139,7 млрд руб. Предприятие указало на рост общей кредиторской задолженности с 82,44 млрд руб. до 97,13 млрд руб.
АО «ОДК — Пермские моторы» производит двигатели для гражданской авиации, а также промышленные газотурбинные установки для электростанций и транспортировки газа. В производственной линейке предприятия — двигатели семейства ПС-90А. Завод также осваивает серийное изготовление ПД-14 для среднемагистрального самолета МС-21.