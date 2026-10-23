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Выпуск газеты №197«Ъ» Газета
Прикамье

Активы Пермского моторного завода ушли в минус на 8,2 млрд рублей

АО «ОДК — Пермские моторы» опубликовало информацию о состоянии чистых активов. По данным «СПАРК-Интерфакс», на 30 сентября текущего года этот показатель составил минус 8,212 млрд руб. На ту же дату предыдущего года отрицательные чистые активы общества были зафиксированы на уровне минус 4,026 млрд руб.

Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Из отчетности «ОДК-ПМ» следует, что активы предприятия составляют свыше 131,5 млрд руб., в прошлом году этот показатель составил 127,7 млрд руб. Запасы АО выросли с 45,59 млрд руб. до 51,72 млрд руб. Дебиторская задолженность снизилась с 45,47 млрд руб. до 51,72 млрд руб. Общая стоимость активов «ОДК-ПМ» составила 131,5 млрд руб. (127,1 млрд руб. в АППГ).
Пассивы общества увеличились за год со 131,2 млрд руб. до 139,7 млрд руб. Предприятие указало на рост общей кредиторской задолженности с 82,44 млрд руб. до 97,13 млрд руб.
АО «ОДК — Пермские моторы» производит двигатели для гражданской авиации, а также промышленные газотурбинные установки для электростанций и транспортировки газа. В производственной линейке предприятия — двигатели семейства ПС-90А. Завод также осваивает серийное изготовление ПД-14 для среднемагистрального самолета МС-21.