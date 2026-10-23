Активы Пермского моторного завода ушли в минус на 8,2 млрд рублей

АО «ОДК — Пермские моторы» опубликовало информацию о состоянии чистых активов. По данным «СПАРК-Интерфакс», на 30 сентября текущего года этот показатель составил минус 8,212 млрд руб. На ту же дату предыдущего года отрицательные чистые активы общества были зафиксированы на уровне минус 4,026 млрд руб.