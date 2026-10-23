Два пригородных поезда в направлении Сириуса и Туапсе изменят расписание

Так, 29 октября поезд № 6805 Туапсе — Сириус по техническим причинам сделает остановку на остановочном пункте «Смена». Отправление от Туапсе — в 10:37 вместо 10:38. Далее поезд проследует с измененным графиком: Весна — 10:42–10:42.5, Южный — 10:46–10:46.5, Шепси — 10:52–10:53, Магри — 10:56–10:56.5. На остановке «Смена» — 11:04.5–11:06 с высадкой и посадкой. Разъезд Водопадный — 11:10–11:15, Аше — 11:18–11:18.5, Лазаревская — 11:27–11:28, Солоники — 11:35–11:35.5, Волконская — 11:39–11:39.5, ВВС — 11:41–11:41.5, Чемитоквадже — 11:45–11:58, Головинка — 12:07–12:07.5, Лазурный Берег — 12:10–12:10.5, Якорная Щель — 12:15–12:17. Далее без изменений, прибытие в Сириус — в 14:04.