Ростовский порт добился ареста сухогруза за долг в 3,4 млн рублей

Сухогруз пришвартовался у причала в левобережной части Ростова в середине июля 2026 года. Первые четверо суток стоянки стоили 150 тыс. руб., каждый следующий день — 35 тыс. руб. В августе порт направил владельцу требование об оплате, но денег не получил. В октябре компания «Портагент», представляющая судовладельца, уведомила порт, что платить не будет. После этого представитель судна заявил о намерении вывести его из Ростова.