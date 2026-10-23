Ростовский порт добился ареста сухогруза за долг в 3,4 млн рублей
Арбитражный суд Ростовской области арестовал сухогруз Volaris-53 по заявлению АО «Ростовский порт». Порт требует обеспечить взыскание долга за стоянку: судовладелец не заплатил около 3,4 млн руб., а его представитель сообщил об отказе погасить задолженность. До 11 ноября порт должен подать иск о взыскании долга. Соответствующее решение опубликовано в электронной картотеке арбитражных дел.
Сухогруз пришвартовался у причала в левобережной части Ростова в середине июля 2026 года. Первые четверо суток стоянки стоили 150 тыс. руб., каждый следующий день — 35 тыс. руб. В августе порт направил владельцу требование об оплате, но денег не получил. В октябре компания «Портагент», представляющая судовладельца, уведомила порт, что платить не будет. После этого представитель судна заявил о намерении вывести его из Ростова.
Порт обратился в суд с заявлением о предварительных обеспечительных мерах. Он указал, что уход судна может затруднить или сделать невозможным взыскание долга. Суд удовлетворил заявление и наложил арест на теплоход. Это временная мера: суд еще не рассматривал иск о взыскании задолженности по существу. Теперь порту нужно предъявить основной иск в установленный срок.
Volaris-53 принадлежит зарегистрированной на Маршалловых Островах Volaris Shipping Company Ltd и ходит под флагом Сент-Китс и Невис. По данным судового справочника «Корабел.ру», судно построили на заводе «Красное Сормово» в 1988 году. Его длина составляет 140 м, дедвейт — 6,3 тыс. тонн, валовая вместимость — 4,9 тыс. тонн. Изначально сухогруз назывался «Волга-4006», а имя Volaris-53 получил в 2017 году.
История судна связана с международными перевозками: в начале 1990-х оно ходило в Атлантику и участвовало в рейсах вокруг Европы и Скандинавии. В 2007 году владельцем стала петербургская структура «Орион», позднее — компания «Онегoшип», а в 2017 году судно перешло к Volaris Shipping Company. В 2026 году Volaris-53 заходил в порты Италии, Турции, Болгарии и Таганрога.
Отдельные базы указывают среди коммерческих менеджеров судна Albros Shipping & Trading; в материалах другого арбитражного дела Volaris Shipping Company также фигурирует среди компаний, зарегистрировавших суда Volaris-51—54.