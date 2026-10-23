В аэропорту Сочи возобновили прием и выпуск самолетов
Ограничения на полеты в аэропорту Сочи сняли. Мера действовала на прием и выпуск воздушных судов и была нужна для безопасности полетов. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани города-курорта.
Пассажирам рекомендуют следить за статусом рейса у авиаперевозчиков: обо всех изменениях они сообщают по контактам, указанным в бронировании. Информацию также озвучивают в аудиообъявлениях в терминале.
По данным на 07:10 мск, в аэропорту задержаны 17 рейсов — девять на вылет и восемь на прилет. На вылет ожидают рейсы в Москву, Уфу, Ижевск, Иваново, Батуми и Курган. На прилет — самолеты из Стамбула, Перми, Екатеринбурга, Москвы, Казани, Уфы, Ижевска и Кургана.