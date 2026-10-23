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Выпуск газеты №197«Ъ» Газета
Сочи

В аэропорту Сочи возобновили прием и выпуск самолетов

Ограничения на полеты в аэропорту Сочи сняли. Мера действовала на прием и выпуск воздушных судов и была нужна для безопасности полетов. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани города-курорта.

пресс-служба аэропорта Сочи

Пассажирам рекомендуют следить за статусом рейса у авиаперевозчиков: обо всех изменениях они сообщают по контактам, указанным в бронировании. Информацию также озвучивают в аудиообъявлениях в терминале.
По данным на 07:10 мск, в аэропорту задержаны 17 рейсов — девять на вылет и восемь на прилет. На вылет ожидают рейсы в Москву, Уфу, Ижевск, Иваново, Батуми и Курган. На прилет — самолеты из Стамбула, Перми, Екатеринбурга, Москвы, Казани, Уфы, Ижевска и Кургана.
Алина Зорина