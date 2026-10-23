Ограничения на полеты в аэропорту Сочи сняты
В аэропорту Сочи сняли ограничения на полеты. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани города-курорта.
Ограничения вводились на прием и выпуск воздушных судов. Мера была необходима для обеспечения безопасности полетов.
Представители аэропорта просят пассажиров внимательно следить за информацией о статусе рейса от авиаперевозчиков. Они сообщают обо всех изменениях по контактам, указанным в бронировании. Также можно слушать аудиообъявления в терминале.
По данным на 07:10 мск, в аэропорту Сочи задержаны 17 рейсов на прилет и вылет. На вылет задержаны девять рейсов, которые должны направиться в Москву, Уфу, Ижевск, Иваново, Батуми и Курган.
На прилет задержаны восемь рейсов. Самолеты должны прибыть из Стамбула, Перми, Екатеринбурга, Москвы, Казани, Уфы, Ижевска и Кургана.