Стоимость обхода Бийска снизилась на 0,43 млрд рублей по итогам торгов
Работы должны быть завершены в октябре 2030 года
Строительство автомобильного обхода второго по численности населения города Алтайского края — Бийска — обойдется бюджету в 2,46 млрд руб. Итоги определения поставщика опубликованы на портале госзакупок.
Согласно документации торгов, на лот с начальной ценой 2,89 млрд руб. претендовали две компании. Победитель предложил 2,46 млрд руб. Название компании не указывается.
Работы, заказчиком которых является КГКУ «Алтайавтодор», будут выполняться на территории Бийского района. Они должны быть завершены к 31 октября 2030 года. Протяженность обхода составит 7,3 км.