Александр Моор открыл цифровой форум «Инфотех-2026» в Тюмени
Губернатор Тюменской области Александр Моор и первый вице-спикер Совета Федерации РФ, сенатор от региона Владимир Якушев открыли тюменский цифровой форум и выставку информационных технологий «Инфотех-2026», сообщили в правительстве области. Форум проходит 22-23 октября, в нем участвуют 45 регионов, а на выставке свои разработки представили более 30 компаний.
Создание собственных информационно-технологических решений стало фундаментом построения цифрового суверенитета России и главным фактором конкурентоспособности нашей страны на мировом уровне, заявил господин Моор на открытии форума. «Мы продолжаем развивать ключевую тему последних лет — искусственный интеллект. В ведущих отраслях экономики Тюменской области внедрено 26 сценариев его использования. Это один из лучших результатов в России. Убежден, что мероприятие откроет новые горизонты для перспективных идей, долгосрочных партнерских отношений и прорывных проектов»,— отметил губернатор.
Глава области и первый вице-спикер осмотрели открывшуюся выставку. Также они поучаствовали в съезде координаторов федерального партийного проекта «Единой России» «Цифровая Россия». «Развитие информационных технологий и искусственного интеллекта стало частью народной программы партии. Предложения о появлении такого блока поступили от жителей страны. Реализация этого технологического раздела будет идти через принятие необходимых федеральных законов, нормативных документов. Проводником задач и национальных целей по достижению технологического суверенитета будет созданный комитет Государственной Думы. В числе приоритетных задач — развитие сервисов для людей»,— рассказал Владимир Якушев.
Кроме того, Александр Моор вручил награды победителям чемпионата по робототехнике и программированию на Кубок губернатора Тюменской области. Участники турнира защищали проекты в очном формате на «Инфотех Junior».