Александр Моор открыл цифровой форум «Инфотех-2026» в Тюмени

Глава области и первый вице-спикер осмотрели открывшуюся выставку. Также они поучаствовали в съезде координаторов федерального партийного проекта «Единой России» «Цифровая Россия». «Развитие информационных технологий и искусственного интеллекта стало частью народной программы партии. Предложения о появлении такого блока поступили от жителей страны. Реализация этого технологического раздела будет идти через принятие необходимых федеральных законов, нормативных документов. Проводником задач и национальных целей по достижению технологического суверенитета будет созданный комитет Государственной Думы. В числе приоритетных задач — развитие сервисов для людей»,— рассказал Владимир Якушев.