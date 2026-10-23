Прикамье стало лидером в России по проектированию КРТ
Пермский край стал победителем I Всероссийского конкурса лучших проектов комплексного развития территорий (КРТ). Церемония награждения состоялась в Национальном центре «Россия» в Москве. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.
Первое место в номинации «Лучший проект КРТ» занял проект комплексного развития территории по улице Локомотивной в Дзержинском районе в Перми. Застройщиком выступит ООО «СЗ «Квартал 90» (входит в ГК «КОРТРОС»). На участке 2,5 га планируется разместить гостиницу на 200 номеров, бизнес-центр, а также технопарк. «Победа в конкурсе подтверждает, что выбранный нами подход к комплексному развитию территорий отвечает самым высоким стандартам качества и востребован профессиональным сообществом. "Пермь-СИТИ" – это не просто бизнес-центр, это новая точка притяжения для всего региона, которая изменит деловой ландшафт города», — заявил гендиректор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев.
Также диплом финалистов в номинации «Лучший проект КРТ» получил проект жилой застройки на несмежных локациях «Автовокзал» в Свердловском районе Перми и в микрорайоне Верхние Муллы Индустриального района, вдоль шоссе Космонавтов. Проект реализует девелопер ИНГРУПП. Этот же проект вошел в число финалистов номинации «Лучший проект КРТ нежилой застройки и редевелопмента». КРТ выполнят на территории действующего автовокзал на ул. Революции, участке на ул. Механошина и шоссе Космонавтов.
«Благодаря механизму комплексного развития территории создаем новое качество городской среды — с доступными социальными объектами, парками, скверами и дорогами. Гордимся, что наши практики высоко оценивают на федеральном уровне», — отметил в своем канале МАХ губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.