Прикамье стало лидером в России по проектированию КРТ

Первое место в номинации «Лучший проект КРТ» занял проект комплексного развития территории по улице Локомотивной в Дзержинском районе в Перми. Застройщиком выступит ООО «СЗ «Квартал 90» (входит в ГК «КОРТРОС»). На участке 2,5 га планируется разместить гостиницу на 200 номеров, бизнес-центр, а также технопарк. «Победа в конкурсе подтверждает, что выбранный нами подход к комплексному развитию территорий отвечает самым высоким стандартам качества и востребован профессиональным сообществом. "Пермь-СИТИ" – это не просто бизнес-центр, это новая точка притяжения для всего региона, которая изменит деловой ландшафт города», — заявил гендиректор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев.