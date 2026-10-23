Десять школ Пензы накормят учеников почти на 60 млн рублей в 2027 году

Больше всех потратит школа № 30, у нее контракт на 9,8 млн руб. Гимназия № 42 закупает питание на 8,3 млн руб., школа № 11 на 7,3 млн руб., школа № 63 на 6,7 млн руб., школа № 18 на 6 млн руб. Лингвистическая гимназия № 6 рассчитывает на 5,4 млн руб., школа № 37 на 5,3 млн руб., школа № 49 на 4,4 млн руб., школа № 41 на 3,6 млн руб. Меньше всех у ЛАД № 3, 2,6 млн руб.