Десять школ Пензы накормят учеников почти на 60 млн рублей в 2027 году
Десять образовательных учреждений Пензы объявили закупки на организацию питания школьников в 2027 году. Суммарная начальная цена контрактов превышает 59,4 млн руб. Услуги включают завтраки и обеды для учеников начальных, основных и средних классов.
Больше всех потратит школа № 30, у нее контракт на 9,8 млн руб. Гимназия № 42 закупает питание на 8,3 млн руб., школа № 11 на 7,3 млн руб., школа № 63 на 6,7 млн руб., школа № 18 на 6 млн руб. Лингвистическая гимназия № 6 рассчитывает на 5,4 млн руб., школа № 37 на 5,3 млн руб., школа № 49 на 4,4 млн руб., школа № 41 на 3,6 млн руб. Меньше всех у ЛАД № 3, 2,6 млн руб.
Готовить будут на пищеблоках школ, объем зависит от заявок учреждений. Исполнителю требуются составить меню по СанПиН, готовит блюда по технологическим картам и следит за порциями и калорийностью.
Заявки на участие в закупках принимаются до 6, 9 и 10 ноября. К исполнению контрактов нужно приступить с января следующего года.