Оцифрованные ресурсы
В Прикамье цифровые технологии активно применяются в ЖКХ. Они используются для автоматической отправки показаний счетчиков, мониторинга состояния сетей, управления общедомовыми инженерными системами и коммуникации между жителями, управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями. Эксперты считают, что технологии помогают экономить ресурсы, оперативно реагировать на аварии и сократить нагрузку на кол-центры. Однако массовому внедрению таких решений препятствуют высокая стоимость, недостаток кадров и формальный подход к технологиям.
Счет оправдывает средства
Предприятия ЖКХ Пермского края уже несколько лет осваивают цифровые технологии. По словам доцента кафедры «Информационные технологии и автоматизированные системы» ПНИПУ, кандидата технических наук Даниила Курушина, цифровые технологии демонстрируют эффективность в нескольких ключевых направлениях: от автоматизации платежей и учета ресурсов до интеллектуального управления инфраструктурой. Одним из самых востребованных в региональном жилищно-коммунальном комплексе остается автоматизированный сбор показаний и дистанционный мониторинг.
Так, «Новогор-Прикамье» разработал и использует «Центр автоматизированного управления производством» (ЦАУП) — собственный программный комплекс, в котором в реальном времени собираются, систематизируются и визуализируются данные о состоянии и технологических параметрах сетей водоснабжения и водоотведения Перми, потреблении услуг, заявках, ремонтных и профилактических работах на сетях. В результате диспетчер видит на одном экране треки транспорта, зоны отключений, карты аварийности, давление в сетях.
«Суть ЦАУП — в пространственном представлении данных. Мы берем табличные данные из разных систем: по заявкам, ремонтам, транспорту, давлению в сетях — и „раскрашиваем“ их на интерактивной геопространственной карте города, где каждый слой — это определенный тип информации»,— рассказал главный специалист по развитию систем производственного учета «Новогор-Прикамье» Николай Зверев.
Как пояснили в пресс-службе компании, ЦАУП позволяет круглосуточно контролировать состояние сетей, ежегодно автоматически обрабатывать около 35 тыс. первичных документов, а также экономить около 10% материальных ресурсов. После внедрения программного комплекса почти в два раза снизилось количество длительных аварий (с отключением воды более чем на восемь часов), а время простоя ремонтных бригад сократилось вдвое. Также удалось повысить производительность труда эксплуатационного персонала на 10%, скорость реагирования на инциденты увеличилась на 15%, а эффективность использования транспорта — на 20%.
В компании планируют продолжить развитие ЦАУП и создать на его основе полноценный «цифровой двойник» систем водоснабжения и водоотведения Перми. Такой инструмент поможет перейти к предиктивному управлению — прогнозированию и предотвращению аварийных ситуаций до их возникновения и оптимальному планированию развития городской инфраструктуры. «Данные для прогнозирования уже собираются, в том числе с помощью роботов-телеинспекторов, которые обследуют подземные коммуникации без раскопок»,— уточнили в «Новогор-Прикамье». Ожидается, что при полном внедрении ЦАУП энергоэффективность производства вырастет на 5–10%, а потери воды сократятся на 1,5–2% ежегодно.
Растет в Прикамье и популярность «умных» счетчиков, позволяющих автоматически отправлять информацию об объеме потребления ресурсов. Как отмечает Даниил Курушин, за год 2М-устройства (способные обмениваться данными без участия человека.— „Ъ — Ресурсы и ЖКХ“) для учета воды и электроэнергии в Пермском крае показали рост на 80%. В частности, в регионе интеллектуальные приборы учета внедряет ПАО «Пермэнергосбыт» (ПЭСК). По словам гендиректора компании Игоря Шершакова, использование этой технологии приносит выгоду как компании, так и потребителям. «Для энергосистемы точный, „умный“ учет означает снижение потерь на сетях, уточнение объемов реального потребления. Планы развития инфраструктуры приводятся в соответствие с фактической нагрузкой на оборудование и актуальными данными о потреблении»,— говорит господин Шершаков.
Для жителей многоквартирных домов установка «умных» счетчиков позволяет сгладить проблему неравномерных начислений за электроэнергию на содержание общего имущества. «Расчет по этой услуге уже не зависит от „ручной“ передачи показаний собственниками квартир — все происходит автоматически, в одно и то же время с передачей показаний общедомовым прибором»,— пояснил Игорь Шершаков. По его словам, актуален «умный учет» и для жителей частного сектора. «Ежемесячные начисления по реальному расходу стали особенно актуальны в ситуации применения дифференцированных тарифов. При отсутствии показаний расчет ведется по среднему потреблению, которое может быть меньше реального. В результате велик риск накопить неоплаченный расход, который в будущем, при передаче показаний, может привести к оплате части потребления по второму диапазону, где цена киловатт-часа выше. „Умный“ счетчик снимает эту проблему, ведь показания передаются автоматически каждый месяц»,— добавляет гендиректор ПЭСК.
Сегодня в Пермском крае примерно 180 тыс. счетчиков установлены в многоквартирных домах ПЭСК и застройщиками, которые обязаны устанавливать такие приборы в новостройках. Всего в 2026–2030 годах «Пермэнергосбыт» планирует установить в многоквартирных домах еще около 350 тыс. «умных» счетчиков. В частном секторе установкой таких счетчиков занимаются электросетевые компании. Всего же, по оценке ПЭСК, интеллектуальные приборы учета установлены примерно в 35–36% домовладений Прикамья.
Умный до зубов
Еще одна сфера применения цифровых технологий в ЖКХ — системы «Умного дома». Так, разработчик ООО «Юникорн» предлагает платформу Ujin OS. Как сообщила CEO Ujin Светлана Перминова, платформа объединяет различные общедомовые инженерные системы: приборы учета ресурсов (электроэнергии/тепла/воды), пожарную сигнализацию, лифтовое оборудование, видеонаблюдение, устройства умного дома — «все цифровое, что есть в здании». Она добавила, что подключиться можно как на этапе строительства, так и оборудовать системой уже готовый объект. По количеству подключенных к Ujin OS новостроек Пермь занимает третье место после Казани и Москвы. Всего в краевой столице системой оснащено около 40 домов.
«Чаще всего в сфере ЖКХ автоматизируется работа диспетчерской службы и прием заявок от жителей, а также активно внедряются сервисы безопасности: видеонаблюдение, домофония и контроль доступа в ЖК»,— рассказывает Светлана Перминова. По ее словам, ключевой эффект внедрения цифровых технологий в ЖКХ — повышение скорости реакции на аварии. «Сигналы с оборудования поступают в единый интерфейс, и заявка на исполнение создается автоматически. Кроме того, появляется возможность заранее выстраивать график ремонтных работ, не дожидаясь поломок оборудования, и тем самым уходить от дорогостоящих аварийных ремонтов в пользу более дешевых профилактических»,— поясняет CEO Ujin. При этом она отмечает, что позитивные эффекты цифровизации раскрываются в средне- и долгосрочной перспективе.
Светлана Перминова связывает дальнейшее развитие систем «умного дома» с усилением персонализации сервисов: «Умный дом» перестанет быть набором приложений и становится системой, которая сама подстраивается под привычки и потребности жильца. К примеру, человек входит в подъезд, система распознает его, и к моменту, когда он подходит к двери квартиры, внутри уже включен свет, прогрет теплый пол, а кофемашина готовит кофе».
Еще одно перспективное направление — переход от автоматизации отдельных процессов к единой экосистеме уровня «умного микрорайона». «Сегодня сервисы в отрасли в основном закрывают узкие задачи: прием заявок, показания счетчиков, открытие домофона. Следующий шаг — объединить их в общий цифровой контур, где управляющая компания, городские службы и федеральные платформы обмениваются данными в реальном времени. Именно на этом уровне появляется то, что мы называем „умным микрорайоном“ с предсказуемой управляемой средой и высоким уровнем сервиса»,— делится госпожа Перминова.
Используются цифровые технологии и для коммуникации между жителями домов, управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями. «Платформа „Госуслуги Дом“ стала основным каналом коммуникации: оплата квитанций, передача показаний, обращения в УК, участие в голосованиях. В Пермском крае приложение скачали более 261 тыс. раз, а число активных пользователей за год выросло более чем втрое. Кроме того, для каждого многоквартирного дома созданы чаты в мессенджере MAX с официальным чат-ботом „Госуслуги Дом“»,— поясняет Даниил Курушин.
Эффективно, но дорого
Внедрение цифровых технологий в региональное ЖКХ демонстрирует позитивные эффекты, но пока не является массовым. Как отмечает господин Курушин, экономия ресурсов от модернизации счетчиков может составить до 19%, от замены освещения на светодиодное — 42%. Технологии позволяют также более оперативно реагировать на аварии (время их ликвидации сокращается на 15%), а также сократить время обработки заявок на 50–80% и нагрузку на кол-центры на 30–50%.
Вместе с тем широкому внедрению цифровых технологий препятствует высокая стоимость обслуживания. «Стоимость содержания умных приборов учета — около 5 руб./кв. м в месяц при тарифе на содержание жилья около 30 руб./кв. м. Жители иногда отключают умные решения для минимизации расходов»,— сетует Даниил Курушин. Значительных вложений требует также внедрение ИИ-технологий. Еще одна проблема, на которую указывает эксперт — зависимость цифровых технологий от «облачных сервисов». Последние могут плохо работать в условиях нестабильного интернета.
В «Новогор-Прикамье» отмечают, что долгое время проблемой при цифровизации сферы ЖКХ оставалась зависимость от импортного софта. Еще 15 лет назад отечественных программных решений для расчета сетей водоснабжения и канализации не существовало. Однако санкции заставили ресурсоснабжающие компании искать и разрабатывать собственные решения. «Мы к тому моменту уже активно работали на зарубежных платформах — „катались на импортных велосипедах“. Но столкнувшись с рисками прекращения поддержки, поняли, что нужно изобретать свой велосипед»,— поделился мнением главный специалист по развитию систем производственного учета «Новогор-Прикамье» Николай Зверев. Среди других актуальных проблем в компании называют накопление данных в разных системах, изношенность коммуникаций и недостаток компетентных кадров для анализа данных.
CEO Ujin Светлана Перминова считает главным барьером для внедрения цифровых технологий в ЖКХ консервативность отрасли. «Главный барьер при внедрении — консервативность отрасли. На вторичном рынке недвижимости все упирается в организационную механику: чтобы подключить дом к платформе, нужно получить кворум на общем собрании собственников, а в доме на тысячу квартир сделать это крайне непросто»,— отмечает руководитель.
По ее словам, создает сложности и формальный подход к технологиям: «Будущее видим за теми организациями, которые используют цифровые сервисы как инструмент управления, а не элемент отчетности: аналитика, реально влияющая на графики ремонтов, качественные данные и прозрачность, которую в конечном итоге должны видеть жители. И обязательное условие — люди. Любая цифровая платформа не работает, если в УК нет сотрудников, которые заинтересованы в ней и готовы перестраивать свои процессы». «Без качественной эксплуатации интеллектуальные системы превращаются в „цифровой фасад“ без экономики»,— соглашается Даниил Курушин. По его словам, бывает, что технологии внедряются для галочки, без реальной заинтересованности».
"Ресурсы и ЖКХ". Приложение №197от 23.10.2026, стр. 12