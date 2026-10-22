Оцифрованные ресурсы

Для жителей многоквартирных домов установка «умных» счетчиков позволяет сгладить проблему неравномерных начислений за электро­энергию на содержание общего имущества. «Расчет по этой услуге уже не зависит от „ручной“ передачи показаний собственниками квартир — все происходит автоматически, в одно и то же время с передачей показаний общедомовым прибором»,— пояснил Игорь Шершаков. По его словам, актуален «умный учет» и для жителей частного сектора. «Ежемесячные начисления по реальному расходу стали особенно актуальны в ситуации применения дифференцированных тарифов. При отсутствии показаний расчет ведется по среднему потреблению, которое может быть меньше реального. В результате велик риск накопить неоплаченный расход, который в будущем, при передаче показаний, может привести к оплате части потребления по второму диапазону, где цена киловатт-часа выше. „Умный“ счетчик снимает эту проблему, ведь показания передаются автоматически каждый месяц»,— добавляет гендиректор ПЭСК.