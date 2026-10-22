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Выпуск газеты №196«Ъ» Газета
ПрикамьеПриложения

Оцифрованные ресурсы

В Прикамье цифровые технологии активно применяются в ЖКХ. Они используются для автоматической отправки показаний счетчиков, мониторинга состояния сетей, управления общедомовыми инженерными системами и коммуникации между жителями, управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями. Эксперты считают, что технологии помогают экономить ресурсы, оперативно реагировать на аварии и сократить нагрузку на кол-центры. Однако массовому внедрению таких решений препятствуют высокая стоимость, недостаток кадров и формальный подход к технологиям.
Система «Умный дом» может подстраиваться под привычки и потребности жильца

Система «Умный дом» может подстраиваться под привычки и потребности жильца

Евгений Павленко / Коммерсантъ

Счет оправдывает средства
Предприятия ЖКХ Пермского края уже несколько лет осваивают цифровые технологии. По словам доцента кафедры «Информационные технологии и автоматизированные системы» ПНИПУ, кандидата технических наук Даниила Курушина, цифровые технологии демонстрируют эффективность в нескольких ключевых направлениях: от автоматизации платежей и учета ресурсов до интеллектуального управления инфраструктурой. Одним из самых востребованных в региональном жилищно-коммунальном комплексе остается автоматизированный сбор показаний и дистанционный мониторинг.
Так, «Новогор-Прикамье» разработал и использует «Центр автоматизированного управления производством» (ЦАУП) — собственный программный комплекс, в котором в реальном времени собираются, систематизируются и визуализируются данные о состоянии и технологических параметрах сетей водоснабжения и водоотведения Перми, потреблении услуг, заявках, ремонтных и профилактических работах на сетях. В результате диспетчер видит на одном экране треки транспорта, зоны отключений, карты аварийности, давление в сетях.
«Суть ЦАУП — в пространственном представлении данных. Мы берем табличные данные из разных систем: по заявкам, ремонтам, транспорту, давлению в сетях — и „раскрашиваем“ их на интерактивной гео­пространственной карте города, где каждый слой — это определенный тип информации»,— рассказал главный специалист по развитию систем производственного учета «Новогор-Прикамье» Николай Зверев.
Как пояснили в пресс-службе компании, ЦАУП позволяет круглосуточно контролировать состояние сетей, ежегодно автоматически обрабатывать около 35 тыс. первичных документов, а также экономить около 10% материальных ресурсов. После внедрения программного комплекса почти в два раза снизилось количество длительных аварий (с отключением воды более чем на восемь часов), а время простоя ремонтных бригад сократилось вдвое. Также удалось повысить производительность труда эксплуатационного персонала на 10%, скорость реагирования на инциденты увеличилась на 15%, а эффективность использования транспорта — на 20%.
В компании планируют продолжить развитие ЦАУП и создать на его основе полноценный «цифровой двойник» систем водоснабжения и водоотведения Перми. Такой инструмент поможет перейти к предиктивному управлению — прогнозированию и предотвращению аварийных ситуаций до их возникновения и оптимальному планированию развития городской инфраструктуры. «Данные для прогнозирования уже собираются, в том числе с помощью роботов-телеинспекторов, которые обследуют подземные коммуникации без раскопок»,— уточнили в «Новогор-Прикамье». Ожидается, что при полном внедрении ЦАУП энергоэффективность производства вырастет на 5–10%, а потери воды сократятся на 1,5–2% ежегодно.
Растет в Прикамье и популярность «умных» счетчиков, позволяющих автоматически отправлять информацию об объеме потребления ресурсов. Как отмечает Даниил Курушин, за год 2М-устройства (способные обмениваться данными без участия человека.— „Ъ — Ресурсы и ЖКХ“) для учета воды и электроэнергии в Пермском крае показали рост на 80%. В частности, в регионе интеллектуальные приборы учета внедряет ПАО «Пермэнергосбыт» (ПЭСК). По словам гендиректора компании Игоря Шершакова, использование этой технологии приносит выгоду как компании, так и потребителям. «Для энергосистемы точный, „умный“ учет означает снижение потерь на сетях, уточнение объемов реального потребления. Планы развития инфраструктуры приводятся в соответствие с фактической нагрузкой на оборудование и актуальными данными о потреблении»,— говорит господин Шершаков.
Для жителей многоквартирных домов установка «умных» счетчиков позволяет сгладить проблему неравномерных начислений за электро­энергию на содержание общего имущества. «Расчет по этой услуге уже не зависит от „ручной“ передачи показаний собственниками квартир — все происходит автоматически, в одно и то же время с передачей показаний общедомовым прибором»,— пояснил Игорь Шершаков. По его словам, актуален «умный учет» и для жителей частного сектора. «Ежемесячные начисления по реальному расходу стали особенно актуальны в ситуации применения дифференцированных тарифов. При отсутствии показаний расчет ведется по среднему потреблению, которое может быть меньше реального. В результате велик риск накопить неоплаченный расход, который в будущем, при передаче показаний, может привести к оплате части потребления по второму диапазону, где цена киловатт-часа выше. „Умный“ счетчик снимает эту проблему, ведь показания передаются автоматически каждый месяц»,— добавляет гендиректор ПЭСК.
Сегодня в Пермском крае примерно 180 тыс. счетчиков установлены в многоквартирных домах ПЭСК и застройщиками, которые обязаны устанавливать такие приборы в новостройках. Всего в 2026–2030 годах «Пермэнергосбыт» планирует установить в многоквартирных домах еще около 350 тыс. «умных» счетчиков. В частном секторе установкой таких счетчиков занимаются электросетевые компании. Всего же, по оценке ПЭСК, интеллектуальные приборы учета установлены примерно в 35–36% домовладений Прикамья.
Умный до зубов
Еще одна сфера применения цифровых технологий в ЖКХ — системы «Умного дома». Так, разработчик ООО «Юникорн» предлагает платформу Ujin OS. Как сообщила CEO Ujin Светлана Перминова, платформа объединяет различные общедомовые инженерные системы: приборы учета ресурсов (электроэнергии/тепла/воды), пожарную сигнализацию, лифтовое оборудование, видеонаблюдение, устройства умного дома — «все цифровое, что есть в здании». Она добавила, что подключиться можно как на этапе строительства, так и оборудовать системой уже готовый объект. По количеству подключенных к Ujin OS новостроек Пермь занимает третье место после Казани и Москвы. Всего в краевой столице системой оснащено около 40 домов.
«Чаще всего в сфере ЖКХ автоматизируется работа диспетчерской службы и прием заявок от жителей, а также активно внедряются сервисы безопасности: видеонаблюдение, домофония и контроль доступа в ЖК»,— рассказывает Светлана Перминова. По ее словам, ключевой эффект внедрения цифровых технологий в ЖКХ — повышение скорости реакции на аварии. «Сигналы с оборудования поступают в единый интерфейс, и заявка на исполнение создается автоматически. Кроме того, появляется возможность заранее выстраивать график ремонтных работ, не дожидаясь поломок оборудования, и тем самым уходить от дорогостоящих аварийных ремонтов в пользу более дешевых профилактических»,— поясняет CEO Ujin. При этом она отмечает, что позитивные эффекты цифровизации раскрываются в средне- и долгосрочной перспективе.
Светлана Перминова связывает дальнейшее развитие систем «умного дома» с усилением персонализации сервисов: «Умный дом» перестанет быть набором приложений и становится системой, которая сама подстраивается под привычки и потребности жильца. К примеру, человек входит в подъезд, система распознает его, и к моменту, когда он подходит к двери квартиры, внутри уже включен свет, прогрет теплый пол, а кофемашина готовит кофе».
Еще одно перспективное направление — переход от автоматизации отдельных процессов к единой экосистеме уровня «умного микрорайона». «Сегодня сервисы в отрасли в основном закрывают узкие задачи: прием заявок, показания счетчиков, открытие домофона. Следующий шаг — объединить их в общий цифровой контур, где управляющая компания, городские службы и федеральные платформы обмениваются данными в реальном времени. Именно на этом уровне появляется то, что мы называем „умным микрорайоном“ с предсказуемой управляемой средой и высоким уровнем сервиса»,— делится госпожа Перминова.
Используются цифровые технологии и для коммуникации между жителями домов, управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями. «Платформа „Гос­услуги Дом“ стала основным каналом коммуникации: оплата квитанций, передача показаний, обращения в УК, участие в голосованиях. В Пермском крае приложение скачали более 261 тыс. раз, а число активных пользователей за год выросло более чем втрое. Кроме того, для каждого многоквартирного дома созданы чаты в мессенджере MAX с официальным чат-ботом „Госуслуги Дом“»,— поясняет Даниил Курушин.
Эффективно, но дорого
Внедрение цифровых технологий в региональное ЖКХ демонстрирует позитивные эффекты, но пока не является массовым. Как отмечает гос­подин Курушин, экономия ресурсов от модернизации счетчиков может составить до 19%, от замены освещения на светодиодное — 42%. Технологии позволяют также более оперативно реагировать на аварии (время их ликвидации сокращается на 15%), а также сократить время обработки заявок на 50–80% и нагрузку на кол-центры на 30–50%.
Вместе с тем широкому внедрению цифровых технологий препятствует высокая стоимость обслуживания. «Стоимость содержания умных приборов учета — около 5 руб./кв. м в месяц при тарифе на содержание жилья около 30 руб./кв. м. Жители иногда отключают умные решения для минимизации расходов»,— сетует Даниил Курушин. Значительных вложений требует также внедрение ИИ-технологий. Еще одна проблема, на которую указывает эксперт — зависимость цифровых технологий от «облачных сервисов». Последние могут плохо работать в условиях нестабильного интернета.
В «Новогор-Прикамье» отмечают, что долгое время проблемой при цифровизации сферы ЖКХ оставалась зависимость от импортного софта. Еще 15 лет назад отечественных программных решений для расчета сетей водоснабжения и канализации не существовало. Однако санкции заставили ресурсоснабжающие компании искать и разрабатывать собственные решения. «Мы к тому моменту уже активно работали на зарубежных платформах — „катались на импортных велосипедах“. Но столкнувшись с рисками прекращения поддержки, поняли, что нужно изобретать свой велосипед»,— поделился мнением главный специалист по развитию систем производственного учета «Новогор-Прикамье» Николай Зверев. Среди других актуальных проблем в компании называют накопление данных в разных системах, изношенность коммуникаций и недостаток компетентных кадров для анализа данных.
CEO Ujin Светлана Перминова считает главным барьером для внедрения цифровых технологий в ЖКХ консервативность отрасли. «Главный барьер при внедрении — консервативность отрасли. На вторичном рынке недвижимости все упирается в организационную механику: чтобы подключить дом к платформе, нужно получить кворум на общем собрании собственников, а в доме на тысячу квартир сделать это крайне непросто»,— отмечает руководитель.
По ее словам, создает сложности и формальный подход к технологиям: «Будущее видим за теми организациями, которые используют цифровые сервисы как инструмент управления, а не элемент отчетности: аналитика, реально влияющая на графики ремонтов, качественные данные и прозрачность, которую в конечном итоге должны видеть жители. И обязательное условие — люди. Любая цифровая платформа не работает, если в УК нет сотрудников, которые заинтересованы в ней и готовы перестраивать свои процессы». «Без качественной эксплуатации интеллектуальные системы превращаются в „цифровой фасад“ без экономики»,— соглашается Даниил Курушин. По его словам, бывает, что технологии внедряются для галочки, без реальной заинтересованности».
Константин Кадочников

"Ресурсы и ЖКХ". Приложение №197

от 23.10.2026, стр. 12
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