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Выпуск газеты №196«Ъ» Газета
ПрикамьеПриложения

Огонь, вода и ветхие трубы

Обновление коммунальных сетей является приоритетной задачей в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Износ коммунальной инфраструктуры в Перми оценивается ресурсоснабжающими организациями от 40 до 80% на некоторых участках. По мнению участников рынка, объем необходимых работ превышает возможности текущих инвестпрограмм, а ограниченность средств сдерживает темпы модернизации. В ближайшие четыре года в Перми на обновление коммунальных сетей будет направлено 13 млрд руб.
Изношенность коммунальных сетей в Перми оценивается от 40 до 80% на разных участках

Изношенность коммунальных сетей в Перми оценивается от 40 до 80% на разных участках

Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Слабое звено
Проблема высокой изношенности коммунальных сетей носит системный характер для всей России. По данным Минстроя РФ, средний износ коммунальных сетей в России превышает 40%, а в отдельных регионах достигает 80%. Об этом на пленарной сессии Национального форума технологий, техники и повышения производительности труда в ЖКХ сообщил глава Минстроя Ирек Файзуллин. По его словам, несмотря на ежегодное сокращение числа крупных аварий, общий уровень аварийности в отрасли остается высоким. За последние семь лет на обновление коммунальной инфраструктуры было направлено 743 млрд руб. федерального финансирования.
В Перми ситуация также остается сложной: согласно муниципальной программе «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства города Перми», по состоянию на 1 января 2026 года износ сетей теплоснабжения составлял 68%, электроснабжения — 66%, водоснабжения — 78%, водоотведения — 85%, а газовых сетей — 10%. Отдельной проблемой для города остаются сети, не имеющие установленного собственника. По данным муниципальной программы, на начало 2026 года к ним относятся 9,87 км тепловых сетей, 25,04 км электрических, 8,28 км газовых, 1,46 км водопроводных и 0,96 км канализационных. Обслуживанием этих систем занимается МКУ «Городская коммунальная служба».
По данным ресурсоснабжающих организаций, благодаря активной работе по замене изношенной инфраструктуры удалось значительно улучшить ситуацию. Так, как рассказали „Ъ — Ресурсы и ЖКХ“ в ООО «Новогор-Прикамье», средний физический износ водопроводов в Перми по итогам технического обследования составляет 58,8%, канализации — 65,5%. В компании отметили, что в городе есть участки с фактическим износом около 80%, при этом многие трубопроводы эксплуатируются более 40–50 лет, например объекты, введенные в эксплуатацию в 1970-х годах. Именно они требуют первоочередной замены. В рамках концессионных обязательств ежегодно компания обновляет в среднем 20 км трубопроводов. В прошлом году на эти нужды было направлено около 278 млн руб.
В ПАО «Т Плюс» сообщили, что тепловые сети находятся в работоспособном состоянии. В планах на 2027 год — заменить в Перми 21,15 км сетей. Это позволит создать необходимый запас прочности теплосетевого комплекса краевой столицы. В ближайшие пять лет в обновление городских теплосетей, а также в строительство источников планируется вложить 15–20 млрд руб.
Гендиректор ООО «ТрансСтройКомплект» (ООО «ТСК», занимается строительством и обслуживанием инженерных коммуникаций) Алексей Шаталов рассказал, что высокий уровень износа коммунальных сетей создает определенные риски в сфере предоставления услуг ЖКХ и требует особого внимания со стороны организаций, ответственных за эксплуатацию и содержание коммуникаций. По его словам, ремонт подземных коммуникаций, в отличие от наземных, имеет ряд осложнений в виде демонтажа дорожного покрытия и элементов прилегающего благо­устройства. Это, в свою очередь, увеличивает стоимость и время проведения работ.
«Отдельного внимания заслуживает состояние подземных участков канализационных сетей в многоквартирных домах советской постройки. В ряде случаев инженерные коммуникации, расположенные внутри зданий, уже прошли ремонт или замену, тогда как наружные участки сетей водоотведения остаются в неудовлетворительном состоянии. Их износ приводит к образованию засоров, аварийным сбросам сточных вод и затоплению подвальных помещений нечистотами. Дополнительными последствиями становится распространение неприятных запахов в местах общего пользования»,— подчеркнул гендиректор ООО «ТСК».
Алексей Шаталов отметил, что срок службы значительной части сетей истек и на их модернизацию необходимо большое количество средств. «При этом традиционные методы, включая раскопки и перекрытие дорог, часто оказываются затруднительными из-за плотной застройки, насыщенности инженерными коммуникациями и большой транспортной нагрузки»,— уточнил гендиректор «ТСК».
Без шума и пыли
Для решения этих проблем участники рынка ЖКХ внедряют современные методы реконструкции и строительства коммунальных сетей. Как рассказали в «Т Плюс», предварительный анализ и обследование состояния коммунальных сетей осуществляется с помощью робота. Кроме того, компания внедрила технологию предызолированной трубы с пенополиуретановой изоляцией со сроком службы до 25 лет и выше. «Новые сети оснащаются системами диспетчерского контроля, позволяющими контролировать процесс теплоснабжения в режиме онлайн. Это позволяет существенно снизить тепловые потери, повысить надежность эксплуатации и значительно уменьшить аварийность»,— пояснили в компании.
При реконструкции трубопроводов в Перми уже несколько лет используются бестраншейные методы, включая санацию (без извлечения старой трубы) и метод «труба в трубе». Как рассказали в «Новогор-Прикамье», первый способ был применен при реконструкции магистрального водовода на улице Карпинского, второй — в микрорайоне Парковом и на улице Каменского. «Обе технологии позволили обновить трубы без масштабных раскопок, с минимальным влиянием на дорожную сеть и жизнь города»,— отметили в компании.
Чтобы избежать разрушения дорожного полотна, АО «Газпром газораспределение Пермь» ведет строительство газопроводов с помощью метода горизонтально направленного бурения. Компания использует также оборудование для врезки газопроводов под давлением газа без прекращения газоснабжения потребителей. АО цифровизирует работу по обновлению инфраструктуры и активно внедряет автоматизированные системы мониторинга и дистанционного контроля. Так, на территории города 478 пунктов редуцирования газа и установок электрохимической защиты оснащены автоматизированными системами мониторинга. «Работа по автоматизации существующих объектов продолжается в рамках производственных программ, а на вновь строящихся объектах — в рамках программы газификации Пермского края»,— сообщили в компании.
В АО «Газпром газораспределение Пермь» уточнили, что в среднем за год на реконструкцию и техническое перевооружение, капитальный ремонт и диагностирование газорас­пределительных сетей в Пермском крае компания направляет около 200 млн руб.
Сети сводят с бюджетом
Основным инструментом в обновлении системы ЖКХ у городских властей остается муниципальная программа «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми», рассчитанная на 2025–2029 годы. Она объединяет мероприятия по развитию коммунально-инженерной инфраструктуры, капитальным вложениям в объекты водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, содержанию инженерных сооружений, благоустройству и улучшению жилищных условий. Особенность программы заключается в том, что модернизация сетей рассматривается не изолированно, а как часть комплексного развития городской среды.
В редакции программы, отраженной в документах администрации в 2026 году, общий объем финансирования модернизации сетей на 2025–2029 годы составлял более 12,9 млрд руб. В том числе примерно 9,9 млрд руб. предусматривалось направить из городского бюджета и 1,9 млрд руб. из бюджета Пермского края. Программой предусматривается также постепенное повышение удовлетворенности населения качеством жилищно-коммунальных услуг — до 71,4% к 2029 году. Одновременно планируется увеличить долю жилых помещений, обеспеченных основными коммунальными удобствами.
Дополнительным источником финансирования модернизации сетей становятся казначейские инфраструктурные кредиты. В августе 2025 года стало известно об одобрении заявки Пермского края на привлечение таких средств для девяти проектов в сфере ЖКХ. Среди них — модернизация теплосетей в Орджоникидзевском, Кировском и Дзержинском районах, реконструкция двух котельных, обновление водопроводной инфраструктуры, строительство водовода в микрорайоне Гайва и техническая модернизация насосной станции «Южная». Общий объем инвестиций с учетом софинансирования был определен в размере 3,97 млрд руб., а срок реализации проектов — 2025–2027 годы. Из федерального финансирования предусматривалось более 2,1 млрд руб.
Труба зовет
Эксперты говорят, что роль государственных структур в развитии отрасли ЖКХ нужна не только в рамках создания соответствующих программ развития, но и в части сотрудничества с ресурсоснабжающими и ремонтными организациями. Речь идет о создании таких механизмов финансирования, которые были бы доступны и малым игрокам. «На текущий момент участие компаний малого и среднего бизнеса в проектах по модернизации инженерных сетей ограничено высокой стоимостью кредитных средств с одной стороны и отсутствием авансирования по госконтрактам с другой стороны,— рассказал Алексей Шаталов.— Для участия в таких конкурсных процедурах компаниям приходится рассчитывать на собственные средства, которые у малых и средних предприятий ограничены».
В целом перспективы обновления коммунальных систем Перми, по мнению участников рынка, будут зависеть не столько от наличия отраслевых программ, сколько от способности ресурсоснабжающих организаций обеспечить их последовательное выполнение. В «Новогоре» считают, что для реализации минимального сценария развития отрасли без ухудшения ситуации необходимо увеличить финансирование перекладки сетей минимум втрое. «Серьезных вложений требуют и головные сооружения водоподготовки и очистки сточных вод, так как постоянно ужесточается природоохранное законодательство. Текущие инвестиционные возможности компаний ограничены тарифным регулированием. Для принципиальных изменений требуется привлечение федеральных средств через целевые программы и изменение методики тарифного регулирования»,— отметили в компании.
По мнению Алексея Шаталова, сегодня ключевой задачей остается обновление изношенной инфраструктуры. В перспективе необходимо перейти от реагирования на аварийные ситуации к превентивной модели эксплуатации, основанной на диагностике состояния сетей, профилактике неисправностей и планово-предупредительном ремонте. «Комплексная реализация этих мер позволит повысить качество и надежность услуг, увеличить эффективность использования ресурсов и сократить бюджетные расходы за счет снижения затрат на ликвидацию аварий»,— считает эксперт.
Анастасия Леонтьева

"Ресурсы и ЖКХ". Приложение №197

от 23.10.2026, стр. 9
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