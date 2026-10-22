Огонь, вода и ветхие трубы
Обновление коммунальных сетей является приоритетной задачей в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Износ коммунальной инфраструктуры в Перми оценивается ресурсоснабжающими организациями от 40 до 80% на некоторых участках. По мнению участников рынка, объем необходимых работ превышает возможности текущих инвестпрограмм, а ограниченность средств сдерживает темпы модернизации. В ближайшие четыре года в Перми на обновление коммунальных сетей будет направлено 13 млрд руб.
Слабое звено
Проблема высокой изношенности коммунальных сетей носит системный характер для всей России. По данным Минстроя РФ, средний износ коммунальных сетей в России превышает 40%, а в отдельных регионах достигает 80%. Об этом на пленарной сессии Национального форума технологий, техники и повышения производительности труда в ЖКХ сообщил глава Минстроя Ирек Файзуллин. По его словам, несмотря на ежегодное сокращение числа крупных аварий, общий уровень аварийности в отрасли остается высоким. За последние семь лет на обновление коммунальной инфраструктуры было направлено 743 млрд руб. федерального финансирования.
В Перми ситуация также остается сложной: согласно муниципальной программе «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства города Перми», по состоянию на 1 января 2026 года износ сетей теплоснабжения составлял 68%, электроснабжения — 66%, водоснабжения — 78%, водоотведения — 85%, а газовых сетей — 10%. Отдельной проблемой для города остаются сети, не имеющие установленного собственника. По данным муниципальной программы, на начало 2026 года к ним относятся 9,87 км тепловых сетей, 25,04 км электрических, 8,28 км газовых, 1,46 км водопроводных и 0,96 км канализационных. Обслуживанием этих систем занимается МКУ «Городская коммунальная служба».
По данным ресурсоснабжающих организаций, благодаря активной работе по замене изношенной инфраструктуры удалось значительно улучшить ситуацию. Так, как рассказали „Ъ — Ресурсы и ЖКХ“ в ООО «Новогор-Прикамье», средний физический износ водопроводов в Перми по итогам технического обследования составляет 58,8%, канализации — 65,5%. В компании отметили, что в городе есть участки с фактическим износом около 80%, при этом многие трубопроводы эксплуатируются более 40–50 лет, например объекты, введенные в эксплуатацию в 1970-х годах. Именно они требуют первоочередной замены. В рамках концессионных обязательств ежегодно компания обновляет в среднем 20 км трубопроводов. В прошлом году на эти нужды было направлено около 278 млн руб.
В ПАО «Т Плюс» сообщили, что тепловые сети находятся в работоспособном состоянии. В планах на 2027 год — заменить в Перми 21,15 км сетей. Это позволит создать необходимый запас прочности теплосетевого комплекса краевой столицы. В ближайшие пять лет в обновление городских теплосетей, а также в строительство источников планируется вложить 15–20 млрд руб.
Гендиректор ООО «ТрансСтройКомплект» (ООО «ТСК», занимается строительством и обслуживанием инженерных коммуникаций) Алексей Шаталов рассказал, что высокий уровень износа коммунальных сетей создает определенные риски в сфере предоставления услуг ЖКХ и требует особого внимания со стороны организаций, ответственных за эксплуатацию и содержание коммуникаций. По его словам, ремонт подземных коммуникаций, в отличие от наземных, имеет ряд осложнений в виде демонтажа дорожного покрытия и элементов прилегающего благоустройства. Это, в свою очередь, увеличивает стоимость и время проведения работ.
«Отдельного внимания заслуживает состояние подземных участков канализационных сетей в многоквартирных домах советской постройки. В ряде случаев инженерные коммуникации, расположенные внутри зданий, уже прошли ремонт или замену, тогда как наружные участки сетей водоотведения остаются в неудовлетворительном состоянии. Их износ приводит к образованию засоров, аварийным сбросам сточных вод и затоплению подвальных помещений нечистотами. Дополнительными последствиями становится распространение неприятных запахов в местах общего пользования»,— подчеркнул гендиректор ООО «ТСК».
Алексей Шаталов отметил, что срок службы значительной части сетей истек и на их модернизацию необходимо большое количество средств. «При этом традиционные методы, включая раскопки и перекрытие дорог, часто оказываются затруднительными из-за плотной застройки, насыщенности инженерными коммуникациями и большой транспортной нагрузки»,— уточнил гендиректор «ТСК».
Без шума и пыли
Для решения этих проблем участники рынка ЖКХ внедряют современные методы реконструкции и строительства коммунальных сетей. Как рассказали в «Т Плюс», предварительный анализ и обследование состояния коммунальных сетей осуществляется с помощью робота. Кроме того, компания внедрила технологию предызолированной трубы с пенополиуретановой изоляцией со сроком службы до 25 лет и выше. «Новые сети оснащаются системами диспетчерского контроля, позволяющими контролировать процесс теплоснабжения в режиме онлайн. Это позволяет существенно снизить тепловые потери, повысить надежность эксплуатации и значительно уменьшить аварийность»,— пояснили в компании.
При реконструкции трубопроводов в Перми уже несколько лет используются бестраншейные методы, включая санацию (без извлечения старой трубы) и метод «труба в трубе». Как рассказали в «Новогор-Прикамье», первый способ был применен при реконструкции магистрального водовода на улице Карпинского, второй — в микрорайоне Парковом и на улице Каменского. «Обе технологии позволили обновить трубы без масштабных раскопок, с минимальным влиянием на дорожную сеть и жизнь города»,— отметили в компании.
Чтобы избежать разрушения дорожного полотна, АО «Газпром газораспределение Пермь» ведет строительство газопроводов с помощью метода горизонтально направленного бурения. Компания использует также оборудование для врезки газопроводов под давлением газа без прекращения газоснабжения потребителей. АО цифровизирует работу по обновлению инфраструктуры и активно внедряет автоматизированные системы мониторинга и дистанционного контроля. Так, на территории города 478 пунктов редуцирования газа и установок электрохимической защиты оснащены автоматизированными системами мониторинга. «Работа по автоматизации существующих объектов продолжается в рамках производственных программ, а на вновь строящихся объектах — в рамках программы газификации Пермского края»,— сообщили в компании.
В АО «Газпром газораспределение Пермь» уточнили, что в среднем за год на реконструкцию и техническое перевооружение, капитальный ремонт и диагностирование газораспределительных сетей в Пермском крае компания направляет около 200 млн руб.
Сети сводят с бюджетом
Основным инструментом в обновлении системы ЖКХ у городских властей остается муниципальная программа «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми», рассчитанная на 2025–2029 годы. Она объединяет мероприятия по развитию коммунально-инженерной инфраструктуры, капитальным вложениям в объекты водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, содержанию инженерных сооружений, благоустройству и улучшению жилищных условий. Особенность программы заключается в том, что модернизация сетей рассматривается не изолированно, а как часть комплексного развития городской среды.
В редакции программы, отраженной в документах администрации в 2026 году, общий объем финансирования модернизации сетей на 2025–2029 годы составлял более 12,9 млрд руб. В том числе примерно 9,9 млрд руб. предусматривалось направить из городского бюджета и 1,9 млрд руб. из бюджета Пермского края. Программой предусматривается также постепенное повышение удовлетворенности населения качеством жилищно-коммунальных услуг — до 71,4% к 2029 году. Одновременно планируется увеличить долю жилых помещений, обеспеченных основными коммунальными удобствами.
Дополнительным источником финансирования модернизации сетей становятся казначейские инфраструктурные кредиты. В августе 2025 года стало известно об одобрении заявки Пермского края на привлечение таких средств для девяти проектов в сфере ЖКХ. Среди них — модернизация теплосетей в Орджоникидзевском, Кировском и Дзержинском районах, реконструкция двух котельных, обновление водопроводной инфраструктуры, строительство водовода в микрорайоне Гайва и техническая модернизация насосной станции «Южная». Общий объем инвестиций с учетом софинансирования был определен в размере 3,97 млрд руб., а срок реализации проектов — 2025–2027 годы. Из федерального финансирования предусматривалось более 2,1 млрд руб.
Труба зовет
Эксперты говорят, что роль государственных структур в развитии отрасли ЖКХ нужна не только в рамках создания соответствующих программ развития, но и в части сотрудничества с ресурсоснабжающими и ремонтными организациями. Речь идет о создании таких механизмов финансирования, которые были бы доступны и малым игрокам. «На текущий момент участие компаний малого и среднего бизнеса в проектах по модернизации инженерных сетей ограничено высокой стоимостью кредитных средств с одной стороны и отсутствием авансирования по госконтрактам с другой стороны,— рассказал Алексей Шаталов.— Для участия в таких конкурсных процедурах компаниям приходится рассчитывать на собственные средства, которые у малых и средних предприятий ограничены».
В целом перспективы обновления коммунальных систем Перми, по мнению участников рынка, будут зависеть не столько от наличия отраслевых программ, сколько от способности ресурсоснабжающих организаций обеспечить их последовательное выполнение. В «Новогоре» считают, что для реализации минимального сценария развития отрасли без ухудшения ситуации необходимо увеличить финансирование перекладки сетей минимум втрое. «Серьезных вложений требуют и головные сооружения водоподготовки и очистки сточных вод, так как постоянно ужесточается природоохранное законодательство. Текущие инвестиционные возможности компаний ограничены тарифным регулированием. Для принципиальных изменений требуется привлечение федеральных средств через целевые программы и изменение методики тарифного регулирования»,— отметили в компании.
По мнению Алексея Шаталова, сегодня ключевой задачей остается обновление изношенной инфраструктуры. В перспективе необходимо перейти от реагирования на аварийные ситуации к превентивной модели эксплуатации, основанной на диагностике состояния сетей, профилактике неисправностей и планово-предупредительном ремонте. «Комплексная реализация этих мер позволит повысить качество и надежность услуг, увеличить эффективность использования ресурсов и сократить бюджетные расходы за счет снижения затрат на ликвидацию аварий»,— считает эксперт.
"Ресурсы и ЖКХ". Приложение №197от 23.10.2026, стр. 9