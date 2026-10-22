Огонь, вода и ветхие трубы

По данным ресурсоснабжающих организаций, благодаря активной работе по замене изношенной инфраструктуры удалось значительно улучшить ситуацию. Так, как рассказали „Ъ — Ресурсы и ЖКХ“ в ООО «Новогор-Прикамье», средний физический износ водопроводов в Перми по итогам технического обследования составляет 58,8%, канализации — 65,5%. В компании отметили, что в городе есть участки с фактическим износом около 80%, при этом многие трубопроводы эксплуатируются более 40–50 лет, например объекты, введенные в эксплуатацию в 1970-х годах. Именно они требуют первоочередной замены. В рамках концессионных обязательств ежегодно компания обновляет в среднем 20 км трубопроводов. В прошлом году на эти нужды было направлено около 278 млн руб.