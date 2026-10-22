Расселяй и властвуй
До 2030 года в Пермском крае планируется расселить около 400 тыс. кв. м ветхого жилья, улучшив жилищные условия для 24 тыс. человек. На эти цели будет выделено 35 млрд руб. Реновация идет не только в Перми, но и в большинстве муниципалитетов региона. Эксперты считают: столь масштабное обновление — назревшая необходимость. Особенно остро проблема проявляется в территориях. Если в краевой столице подспорьем в решении жилищного вопроса является механизм комплексного развития территорий, то в отдаленные территории застройщики идут неохотно.
В Прикамье продолжается расселение ветхого и аварийного жилья. По информации регионального минстроя, значительная часть процесса идет в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни», стартовавшего в 2025 году. В соответствии с ним до 2031 года запланировано расселение аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017-го. Темпы обещают быть внушительными: так, в ближайшие пять лет планируется расселить 24 тыс. человек из домов общей площадью около 400 тыс. кв. м. В мероприятиях задействовано 40 муниципалитетов.
На реализацию региональной адресной программы предусмотрено 35,96 млрд руб. Большая их часть — 12,58 млрд руб.— федеральные средства, еще 10,69 млрд руб. предусмотрено в краевом бюджете. Из внебюджетных источников будет задействовано 7,61 млрд руб., 5,08 млрд руб. привлекут со счетов муниципалитетов. В минстрое отметили, что с сентября 2025 года Прикамье суммарно уже получило 3,47 млрд руб. федерального софинансирования на первый и второй этапы расселения аварийных домов по новому нацпроекту.
Активно сносить аварийный фонд в Прикамье начали в 2019 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Благодаря этому в регионе ликвидированы дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. К 2025-му в крае удалось расселить 992,46 тыс. кв. м, новую жилплощадь получили 63,11 тыс. человек. Общий объем финансирования по программе превысил 22,58 млрд руб.
Главный драйвер столь масштабного подхода — стремительно стареющий региональный жилфонд. Так, по данным краевого правительства, даже активная ликвидация аварийных домов в течение последних пяти лет не остановила быстрый переход жилья в статус аварийного. В 2025 году таковым было признано более 3 тыс. многоквартирных домов, общей площадью более 900 тыс. кв. м, в которых проживают более 50 тыс. человек.
Особенно остро новое жилье требуется в муниципалитетах Прикамья, где новые «квадраты» строят не столь активно, как в краевой столице, а возможности вторичного рынка зачастую уже исчерпаны. Так, в Краснокамске за период с 2019-го по 2024 год расселили 106 аварийных объектов общей площадью более 45 тыс. кв. м, в Чусовом за это же время опустели 68 домов. В Соликамске доля аварийного фонда достигает 40%: до 2031 года местные власти планируют расселить более 45 тыс. кв. м жилья.
При этом муниципалитеты остро нуждаются в поддержке краевых властей. Причина — в низкой заинтересованности девелоперов в «отдаленных» рынках. Несмотря на наличие спроса, застройщикам экономически невыгодно строить в территориях. Генеральный директор агентства S. Research & Decisions Регина Давлетшина считает, что ввод нового жилья за пределами Перми — во многом заслуга граждан, строящих дома для личного проживания: на их долю в первой половине 2026 года пришлось 72%.
«Сама по себе потребность в жилье есть всегда. Во-первых, вследствие физического и морального устаревания существующего фонда, во-вторых — в связи с развитием территории, ростом численности населения и изменением жилищных условий. Если территория не развивается, то потребность в жилье не будет равнозначна достаточной платежеспособности потребителей»,— говорит госпожа Давлетшина.
Эту информацию подтверждают в ряде муниципалитетов. Так, по словам начальника управления ЖКХ администрации Соликамского округа Марии Денисовой, многоэтажки в округе возводят редко. «За последние два года в эксплуатацию введен лишь один дом, в котором осенью 2026-го администрация приобрела 16 квартир. Для решения этого вопроса основной упор делаем на государственные программы»,— подчеркнула она.
Расселились тут
Как поясняют в краевом минстрое, в интересах реновации применяется сразу три источника финансирования — средства федерального Фонда развития территорий, а также регионального и муниципальных бюджетов. Кроме того, увеличению темпов расселения способствует механизм комплексного развития территорий (КРТ), в ходе реализации проектов которого используются внебюджетные источники. Благодаря ему улучшили жилищные условия более 900 семей, а в ближайшие пять лет новоселье отметят еще 2 тыс.— это более 15% от программы расселения. В министерстве уточнили: доходы, полученные от продажи прав на заключение договоров о КРТ, направляются также на мероприятия по переселению граждан из аварийного фонда. Комплексный подход помогает удерживать темпы по переселению людей из непригодного жилья.
Однако механизм КРТ востребован в основном в крупных городах, где нет проблем с инвесторами. Так, из 54 договоров, заключенных в регионе по состоянию на октябрь 2026 года, большинство приходилось на краевую столицу. Вне ее инструмент пока используется лишь в пяти муниципалитетах (помимо Перми и Пермского округа, это Березники, Кунгур, Краснокамск и Чернушка), где подписано 16 договоров. И если сокращение аварийного жилищного фонда во многом определяется государственной и муниципальной политикой, бюджетными возможностями и программами расселения, то новое жилищное строительство в значительной степени зависит от других факторов. Среди них — активность коммерческих застройщиков, стоимость возведения, цены реализации жилья и платежеспособный спрос, считает Регина Давлетшина.
«При сопоставимой себестоимости строительства цена реализации 1 кв. м жилья в краевом центре, как правило, выше, чем в муниципалитетах. При этом в Перми обычно выше платежеспособный спрос, как следствие — новые объекты реализуются быстрее. В отдаленных территориях сочетание более низкой цены продажи, ограниченного спроса и потенциально более высоких затрат на подключение инженерной инфраструктуры снижает инвестиционную привлекательность жилищных проектов»,— утверждает эксперт.
По оценке директора АН «Твой дом» Дмитрия Клементьева, даже в таких крупных промышленных региональных центрах, как Березники или Краснокамск, строится и приобретается меньше жилья, чем в Кондратово и Фролах Пермского округа. Кроме того, как отметил генеральный директор АО «СЗ „Пермглавснаб“» Владимир Занин, в муниципалитетах подчас нет должного количества рабочих и объема стройматериалов: их приходится завозить из регионального центра, что тоже сказывается на конечной стоимости «квадрата».
По мнению участников рынка, краевые власти стали активнее участвовать в процессе реновации во многом потому, что бизнес не спешит инвестировать в муниципальные рынки жилья. Поэтому правительство делает особую ставку на Регионального оператора жилищного строительства Пермского края. Структура выполняет функции застройщика и технического заказчика, в том числе для реализации программы переселения из аварийного фонда. По сути, речь идет о социальной роли, благодаря которой закроются потребности в жилье на непривлекательных для инвесторов территориях. Планируется, что в рамках этой работы в ближайшие годы будет построено более 40 тыс. кв. м жилья. Так, возведение новых многоквартирных домов или домов блокированной застройки планируется в Верещагино, Кунгуре, Лысьве, Соликамске, Нытве, Кудымкаре, Губахе и Чусовом. Подрядчики для разработки проектной документации и строительства уже определены, ввод первых объектов в эксплуатацию намечен на 2028 год.
«С помощью регоператора планируем построить 15 тыс. кв. м жилья — это 221 квартира для переселенцев и льготников. Строительство будет вестись до 2030 года, первый дом планируем сдать в 2028-м»,— говорит начальник управления ЖКХ администрации Соликамского округа Мария Денисова.
Спрос оправдывает средства
По данным собеседников, сегодня застройщики в первую очередь осваивают площадки, обеспечивающие наиболее высокую экономическую эффективность проектов. И пока в Перми сохраняются возможности реализации проектов с более привлекательными экономическими показателями, стимулы для такого расширения на территории остального региона ограничены. Однако не исключено, что по мере сокращения доступных площадок с сопоставимым или более высоким потенциалом доходности застройщики начнут расширять географию присутствия, в том числе выходить в отдаленные округа.
«Рынок в муниципалитетах, безусловно, есть, пусть и очень специфический. Построив один дом в Краснокамске, видим, что квартиры в нем покупают и пермяки: просто потому, что в территориях жилье дешевле. С другой стороны, например, в Кунгуре тоже есть спрос, но для нас рынок этого города пока непонятен, поэтому не заходим на него»,— поясняет Владимир Занин.
«Новое жилье в муниципалитетах необходимо. Причин несколько: например, есть спрос среди молодых специалистов, переезжающих на село — медиков, учителей. Ведь им выделяют подъемные, а на них сегодня приходится покупать старый фонд. В случае с работниками сельхозпредприятий можно стимулировать кооперацию с производителями домокомплектов: сельхозпредприятие получает возможность быстро и по приемлемой стоимости строить жилье для сотрудников, а производители загружают мощности. Край получит выгоду сразу в двух направлениях»,— уверен Дмитрий Клементьев.
По данным муниципальных властей, все чаще интересуются строительством жилья для сотрудников и крупные работодатели. Так, в пос. Половинка Чусовского округа местное предприятие АО «Карьер» построило новый комплекс на 101 квартиру с подземной стоянкой и объектами инфраструктуры. Как сообщили в администрации Чусового, жилье предназначено преимущественно для сотрудников возводимого цементного завода.
По мнению Регины Давлетшиной, для стимулирования жилищного строительства в территориях стоит сделать акцент не столько на поддержке девелоперов многоквартирного жилья, сколько на стимулировании граждан и частных предпринимателей, занимающихся строительством индивидуальных домов. Уже действующие льготные ипотечные программы позволяют гражданам привлекать финансирование для строительства индивидуального жилья, чем поддержат развитие сегмента. Дополнительную роль играют проекты электрификации, газификации и развития инженерной инфраструктуры, повышающие доступность и привлекательность индивидуального жилищного строительства. В Краснокамске одной из ключевых мер также назвали программу «Молодая семья», в рамках которой за последние шесть лет улучшили свои жилищные условия 233 ячейки общества.
Однако базовым условием устойчивого роста жилищного строительства, по мнению экспертов, все же остается благосостояние жителей конкретной территории. Оно во многом определяется экономической успешностью предприятий и организаций, обеспечивающих занятость и доходы населения.
«Там, где они растут, формируется платежеспособный спрос, создающий предпосылки для нового строительства. Если экономика территории стагнирует, то инвестиционная привлекательность жилищных проектов снижается, а обновление жилфонда становится более сложной задачей»,— заключает Регина Давлетшина.
"Ресурсы и ЖКХ". Приложение №197от 23.10.2026, стр. 9