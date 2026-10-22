Расселяй и властвуй

По мнению участников рынка, краевые власти стали активнее участвовать в процессе реновации во многом потому, что бизнес не спешит инвестировать в муниципальные рынки жилья. Поэтому правительство делает особую ставку на Регионального оператора жилищного строительства Пермского края. Структура выполняет функции застройщика и технического заказчика, в том числе для реализации программы переселения из аварийного фонда. По сути, речь идет о социальной роли, благодаря которой закроются потребности в жилье на непривлекательных для инвесторов территориях. Планируется, что в рамках этой работы в ближайшие годы будет построено более 40 тыс. кв. м жилья. Так, возведение новых много­квартирных домов или домов блокированной застройки планируется в Верещагино, Кунгуре, Лысьве, Соликамске, Нытве, Кудымкаре, Губахе и Чусовом. Подрядчики для разработки проектной документации и строительства уже определены, ввод первых объектов в эксплуатацию намечен на 2028 год.