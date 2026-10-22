На Урале студент получил 50 часов обязательных работ за нацистскую символику
Краснотурьинский городской суд назначил 19-летнему студенту политехникума 50 часов обязательных работ за размещение запрещенной символики в открытом чате Telegram, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.
По данным суда, в апреле и мае 2026 года студент опубликовал в чате несколько изображений со свастикой, а также атрибутикой и лозунгами, демонстрация которых запрещена российским законодательством. Чат, в котором размещались публикации, был посвящен экстремистской тематике.
«Изучив материалы дела, суд пришел к выводу о виновности молодого человека. Публичное демонстрирование нацистской атрибутики, символики экстремистских организаций и иных запрещенных знаков в сети интернет, доступной для неограниченного круга лиц, является грубым нарушением законодательства и оскорбляет память о жертвах Великой Отечественной войны»,— пояснили в суде.
В суде молодой человек полностью признал вину. Он пояснил, что из-за длительного пребывания на различных сайтах утратил границы дозволенного, однако осознал недопустимость своих действий. Все опубликованные изображения он удалил.