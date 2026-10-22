На Урале студент получил 50 часов обязательных работ за нацистскую символику

По данным суда, в апреле и мае 2026 года студент опубликовал в чате несколько изображений со свастикой, а также атрибутикой и лозунгами, демонстрация которых запрещена российским законодательством. Чат, в котором размещались публикации, был посвящен экстремистской тематике.