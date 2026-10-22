Житель Сургута получил условный срок за кражу нефти из нефтепровода

Сургутский районный суд приговорил жителя Сургута к трем годам лишения свободы условно за хищение сырой нефти из нефтепровода. Ущерб от преступления составил 888,9 тыс. руб., сообщили в пресс-службе судов Ханты Мансийского автономного округа-Югры.