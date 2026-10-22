Житель Сургута получил условный срок за кражу нефти из нефтепровода
Сургутский районный суд приговорил жителя Сургута к трем годам лишения свободы условно за хищение сырой нефти из нефтепровода. Ущерб от преступления составил 888,9 тыс. руб., сообщили в пресс-службе судов Ханты Мансийского автономного округа-Югры.
По данным суда, мужчина похитил сырую нефть из нефтепровода на территории Сургутского района. Хищение произошло в лесном массиве. В ходе судебного заседания подсудимый полностью признал вину.
«Исследовав материалы дела и оценив доказательства, суд признал доказанным тайное хищение чужого имущества из нефтепровода в крупном размере. Суд учел корыстный характер действий, размер причиненного ущерба и полное признание вины подсудимым»,— говорится в сообщении.
Похищенную нефть постановлено вернуть собственнику после вступления приговора в законную силу.