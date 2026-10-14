Белгородское «Теплоэнерго» купит дизель еще на 596 млн из-за близости зоны СВО

По данным Rusprofile, ОАО «Теплоэнерго» является правопреемником одноименного МУПа и зарегистрировано в Старом Осколе в 2012 году. Уставный капитал — 624,5 млн руб. Компания специализируется на производстве пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными, то есть на обеспечении теплоснабжения. Генеральный директор — Дмитрий Выхристюк. Сведения об учредителях не раскрываются. 2025 год общество отработало с выручкой 2 млрд и убытком 380 млн руб.