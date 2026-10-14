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Выпуск газеты №190«Ъ» Газета
Черноземье

Белгородское «Теплоэнерго» купит дизель еще на 596 млн из-за близости зоны СВО

Зарегистрированное в Белгородской области ОАО «Теплоэнерго» разместило еще одну закупку дизельного топлива у единственного поставщика. Начальная цена договора составила 595,5 млн руб. — это в 4,8 раза превышает максимальную стоимость объявленного ранее аналогичного тендера. Максимальная стоимость соглашения в рамках первых торгов составляет 122,7 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Ресурс требуется для усиления антитеррористической защищенности инфраструктуры предприятия.

Роман Яровицын / Коммерсантъ

Согласно документации, усиление мер безопасности обусловлено спецификой работы объектов топливно-энергетического комплекса в приграничной с зоной СВО местности.
Согласно условиям закупки, поставка предполагается партиями до 30 апреля 2027 года.

По данным Rusprofile, ОАО «Теплоэнерго» является правопреемником одноименного МУПа и зарегистрировано в Старом Осколе в 2012 году. Уставный капитал — 624,5 млн руб. Компания специализируется на производстве пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными, то есть на обеспечении теплоснабжения. Генеральный директор — Дмитрий Выхристюк. Сведения об учредителях не раскрываются. 2025 год общество отработало с выручкой 2 млрд и убытком 380 млн руб.

Аналогичную закупку дизельного топлива у единственного поставщика с начальной ценой 122,7 млн руб. «Теплоэнерго» объявило на прошлой неделе. Сведений об ее отмене нет.
Кабира Гасанова