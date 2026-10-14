Белгородское «Теплоэнерго» купит дизель еще на 596 млн из-за близости зоны СВО
Зарегистрированное в Белгородской области ОАО «Теплоэнерго» разместило еще одну закупку дизельного топлива у единственного поставщика. Начальная цена договора составила 595,5 млн руб. — это в 4,8 раза превышает максимальную стоимость объявленного ранее аналогичного тендера. Максимальная стоимость соглашения в рамках первых торгов составляет 122,7 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Ресурс требуется для усиления антитеррористической защищенности инфраструктуры предприятия.
Согласно документации, усиление мер безопасности обусловлено спецификой работы объектов топливно-энергетического комплекса в приграничной с зоной СВО местности.
Согласно условиям закупки, поставка предполагается партиями до 30 апреля 2027 года.
По данным Rusprofile, ОАО «Теплоэнерго» является правопреемником одноименного МУПа и зарегистрировано в Старом Осколе в 2012 году. Уставный капитал — 624,5 млн руб. Компания специализируется на производстве пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными, то есть на обеспечении теплоснабжения. Генеральный директор — Дмитрий Выхристюк. Сведения об учредителях не раскрываются. 2025 год общество отработало с выручкой 2 млрд и убытком 380 млн руб.
Аналогичную закупку дизельного топлива у единственного поставщика с начальной ценой 122,7 млн руб. «Теплоэнерго» объявило на прошлой неделе. Сведений об ее отмене нет.