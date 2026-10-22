Радулов попал в список травмированных «Локомотива»
Нападающий ярославского «Локомотива» Александр Радулов внесен в список травмированных, следует из информации на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Хоккеист получил травму в домашнем матче регулярного чемпионата с нижнекамским «Нефтехимиком» 20 октября. Встреча завершилась поражением ярославцев со счетом 0:1. В третьем периоде Радулов покинул лед и не вернулся на площадку до конца игры.
На официальном сайте «Локомотива» сообщалось, что нападающий получил травму нижней части тела. Главный тренер команды Дмитрий Квартальнов после матча заявил, что пока не знает, что произошло с хоккеистом.
В ближайших матчах «Локомотив» сыграет с московским «Динамо» 23 октября и череповецкой «Северсталью» 25 октября. Срок восстановления Радулова не уточняется.