Радулов попал в список травмированных «Локомотива»

Хоккеист получил травму в домашнем матче регулярного чемпионата с нижнекамским «Нефтехимиком» 20 октября. Встреча завершилась поражением ярославцев со счетом 0:1. В третьем периоде Радулов покинул лед и не вернулся на площадку до конца игры.